Закупки и переговоры: Какие задачи ставят кандидату в министры обороны Рустему Умерову в Раде

В Верховной Раде готовятся к голосованию за увольнение старого и назначение нового министра обороны. Вскоре Рустем Умеров должен быть уволен из Фонда госимущества и назначен на место Алексея Резникова, который ждет своего увольнения из Минобороны. Фокус узнавал, хватит ли голосов народных депутатов для принятия такого решения и какие задачи будут стоять перед новым главой оборонного ведомства.

Уже завтра, 5 сентября, Верховная Рада Украины намерена проголосовать за отставку министра обороны Алексея Резникова. Соответствующее заявление на увольнение он подал накануне, хоть и до последнего пытался не комментировать свое увольнение. Кадровые решения анонсировал председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, несмотря на ряд незакрытых кадровых вопросов, в ближайшее время парламент рассмотрит только ротацию министра обороны. Других кадровых вопросов на неделе не планируется.

Напомним, согласно действующему законодательству, вопрос назначения и увольнения министра обороны решает Верховная Рада после соответствующего представления от президента. Аналогичная процедура и по руководителю Фонда государственного имущества, главой которого является кандидат в министры обороны Рустем Умеров. Он также уже предоставил свое заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества.

В парламенте хорошо знают Рустема Умерова — ранее он был народным депутатом, впоследствии Рада назначала его на должность главы Фонда госимущества Фото: "Голос Украины"

Фокус уже рассказывал, почему кандидатура Умерова является политически компромиссной и лучшей из возможных в нынешних реалиях кандидатурой. В его поддержку уже высказались ряд антикоррупционных общественных организаций, а ни одна политическая сила не заявила о своем возражении или критике.

Вместе с тем, в политической фракции "Европейская солидарность" требуют, чтобы кадровые перестановки в Минобороны прошли в публичной плоскости. Если чувствительные вопросы национальной безопасности и обороны являются информацией с ограниченным доступом, то обсуждение нового министра должно быть публичным.

"Обсуждение нового министра обороны должно быть публичным. Потому что снова назначают хорошего парня, которого потом может сломать система", — написала народный депутат Ирина Геращенко на Facebook.

Есть ли голоса для кадровых изменений в Минобороны

Отметим, что во время увольнения предшественника Резникова Андрея Тарана в парламенте также не происходило заслушивания отчета главы Минобороны. Впоследствии Арахамия в кулуарах парламента объяснял, что лично просил министра не отчитываться, "чтобы сэкономить время, необходимое для рассмотрения важных законопроектов".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала Фокусу, что фракция еще не обсуждала кандидатуру Умерова, это может произойти уже в ближайшее время. Она напомнила, что народные депутаты хорошо знакомы с Умеровым, ведь вместе работали в парламенте в период, когда он был народным депутатом.

"Мы еще будем обсуждать и общаться с Рустемом, заседания фракции еще не было. Но это не речь о знакомстве, мы его хорошо знаем, работали вместе, когда он был народным депутатом. И заслушивали его на фракции, когда он был кандидатом на должность главы ФГИ, поэтому мы хорошо знакомы", — говорит она Фокусу.

В сессионном зале без проблем найдутся необходимые 226 голосов за увольнение Резникова и назначение Умерова Фото: rada.gov.ua

Кравчук подчеркивает, что слышит от коллег только положительные отзывы о кандидатуре Умерова. Также одобрительно отзывается профильный парламентский комитет, который рассмотрит его кандидатуру сразу после увольнения Резникова и представления Умерова.

По мнению политического эксперта Алексея Голобуцкого, проблем с нахождением необходимых голосов для проведения кадровых изменений не должно возникнуть.

"Относительно его поддержки в сессионном зале не должно быть опасений — у нас формально есть монобольшинство, плюс поддержка двух депутатских групп. Поговаривают, что руководители сразу двух депутатских групп, как говорится, ходят под уголовными статьями, поэтому готовы голосовать за все", — говорит он Фокусу.

Народный депутат Александр Качура (СН) предполагает, что голосов за назначение Умерова министром обороны не придется искать, ведь он видит среди коллег большую поддержку решения президента.

"Я предполагаю, что коллеги из фракции "Голос" будут голосовать за его назначение. Именно от их политической силы Рустем избирался в Верховную Раду. Думаю, это было бы логично. О коллегах из других фракций и групп не могу сказать, не обсуждали еще", — рассказывает Фокусу парламентарий.

Напомним, Резникова назначили на должность министра обороны 4 ноября 2021 года. Тогда за его кандидатуру проголосовало 273 народных депутата: фракция "Слуга народа" дала 228 голосов, еще 16 — депутатская группа "За будущее", "Довира" — 10, внефракционные — 10. Остальные парламентские политические силы не дали ни одного голоса.

Задачи для нового министра обороны Украины

По словам Евгении Кравчук, сильными сторонами Умерова является то, что он зарекомендовал себя как профессиональный человек, хороший управленец, с хорошей репутацией. Он хороший переговорщик, с западным образованием и знанием иностранных языков. А что главное — имеет хорошую репутацию без всякого намека на коррупционные скандалы. Парламентарий отмечает, что первоочередными задачами для Умерова на посту министра обороны станут усиление управления и коммуникации.

"Мы надеемся, что он эффективно запустит работу закупочного агентства, которое недавно возглавил Арсен Жумадилов. В таком тандеме будет проведена эта реформа, чтобы ни у кого не было сомнений, что это все прозрачные, понятные тендеры. Рустем стрессоустойчив, участвовал в различных переговорах, и я считаю, что на международных переговорах он быстро найдет общий язык с министрами обороны западных стран", — говорит она.

В Минобороны Рустема Умерова ждут все те же задачи — управление, закупки и коммуникация Фото: Минобороны Украины

В свою очередь Алексей Голобуцкий отмечает, что фигура Умерова наиболее политически компромиссная, а его назначение положительно отразится на отношениях с Западом и дипломатическом сообществе. Его биография не содержит так называемых скелетов в шкафу. Он также обращает внимание на важность коммуникации, от которой по большому счету дальше будет зависеть атмосфера, в которой будет работать новый министр.

"Хочу отметить, что и Резников был хорошим, нетоксичным министром первые полтора года, дальше начались проблемы. Здесь надо понимать, что дело не в персоне министра, просто так построена и работает система Минобороны. По моему мнению, новому министру в первую очередь будет необходимо выстроить хорошую адекватную коммуникацию, как внутреннюю, так и внешнюю. Тогда у него будут все шансы продержаться на должности долгое время", — объясняет Фокусу эксперт.

Именно из-за провала стратегической и оперативной коммуникации, сегодня министр Резников ассоциируется с коррупционными скандалами — яйцами по 17 гривен и зимними куртками для неизвестного сезона. В обществе меньшинство вспомнит мощную танковую коалицию, поставки оружия и боеприпасов систем ПВО, которых удалось достичь в том числе и при участии Резникова.