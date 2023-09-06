Маляр остается: заместители министра обороны подали в отставку, — нардеп

По словам депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, уйти в отставку изъявили желание Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко. Нардеп также удивился тем, что заявление об увольнении не подала Анна Маляр.

Перед назначением нового министра обороны Украины трое его заместителей подали заявления об увольнении. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам парламентария, заявления об отставке написали трое чиновников Минобороны:

заместитель министра обороны Владимир Гаврилов;

заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега;

заместитель министра обороны по европейской интеграции Андрей Шевченко.

При этом нардеп отметил, что замминистра обороны Анна Маляр не подала своего заявления об отставке.

При этом в СМИ со ссылкой на юристов сообщают, что, если министр уволен, все его заместители также автоматически теряют свои должности, и им не требуется подавать отдельные заявления об увольнении. Такое правило закреплено в законодательстве, и оно распространяется на всех министров, включая Министерство Обороны.

Добавим, что правительство может переназначить заместителей министров, законодательством это не запрещается.

Отставка заместителей Резникова – как отреагировали топ-чиновники

Заместитель министра обороны Виталий Дейнега опроверг подачу заявления об отставке.

"Я знаю, что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. Ибо за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали меня снимут, если не стану более договороспособным. Но я не планирую становиться и идти на компромиссы с совестью… Что касается меня лично – то я хочу завершить начатое в Минобороны. Завершить капитальный, а не ямочный ремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ сектора. Есть те, кому это невыгодно. Есть много игроков которым совсем не выгодно сильное МО во время войны. Для кого-то снятие меня с должности станет спасением от увольнения, для кого-то – надеждой отпеть от более серьезных юридических последствий, для кого-то – возможностью ослабить одно из ключевых ведомств в государстве в свою пользу", — написал он.

Пост Виталия Дейнега

Остальные заместители министра обороны не прокомментировали это.

Увольнение Резникова: детали

Отметим, об увольнении министра обороны Резникова стало известно во время обращения президента Украины Владимира Зеленского. На следующий день Резников показал заявление об увольнении.

Между тем ранее общественность и СМИ дебатировали о государственных закупках в Министерстве обороны. В частности, расследователи обнаружили ряд закупок, которые вызвали вопросы. Например, речь шла о закупке зимней формы у компании, владельцем которой может быть приближенный к партии власти человек. Также обнаружили ряд проблемных заказов военного снаряжения: компания-подрядчик или предлагала некачественную продукцию, или вообще не выполняла обязательств. Даже наладить закупку питания министерская структура не смогла: журналисты отметили, что продукты покупают по завышенным ценам.

Возможный преемник Резникова — экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Железняк описал последовательность увольнения и назначения должностных лиц:

Резников и Умеров пишут заявление об отставке;

заявления рассматриваются соответственно Комитетом по вопросам безопасности и Комитетом по вопросам экономики;

увольнение обоих чиновников решением ВРУ;

Зеленский вносит кандидатуру нового министра;

фракция "Слуг народа" вносит кандидатуру на рассмотрение;

комитет вновь должен согласовать кандидата;

голосование в ВРУ за назначение нового министра обороны (минимум 226 голосов).

Напоминаем, на место главы Фонда госимущества должны назначить экс-главу АМКУ Ольгу Пищанскую. Вместо нее на ее место придет нынешний председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Между тем нардепы уже знают, какие новые задачи ожидают Рустема Умерова.