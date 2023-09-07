Новый глава Минобороны Умеров: Зеленский назвал основные задачи министра

По словам президента Украины, всего есть три приоритетных задачи, с которыми должен справиться начальник оборонительного ведомства: цифровизация, защита и доверие.

Президент Украины Владимир Зеленский представил общественности нового министра обороны Рустема Умерова и рассказал, чего ожидает от него на должности. Ролик с презентацией опубликован на странице главы государства в социальной сети Facebook 7 сентября.

По его словам, Министерство обороны отвечает за координацию всего сектора обороны, поэтому перед новым министром будет стоять несколько важных задач.

В первую очередь речь пошла о цифровизации. Министерство обороны под новым руководством должно будет сократить все бюрократические процедуры, которые отнимают у военных не только важную энергию, но и их ценное время.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска", — заявил Владимир Зеленский.

Далее пошла речь об еще одной важной сфере — защите. Владимир Зеленский подчеркнул, что у Сил обороны самый большой опыт в мире по защите своей территории. Все это должно быть в будущем еще сильнее усовершенствовано и работать во благо ВСУ и партнеров.

Рустем Умеров должен будет вести контроль над следующими сферами:

тренировки военных;

медицинское обеспечение бригад;

обеспечение боя;

коммуникации с родными военных.

Третий пункт касается доверия и глава государства убежден, что его нужно намного больше, чем было до этого.

"Доверия к принимаемым решениям, доверия к проводимым закупкам, доверия к поставке, которая запланирована и осуществляется, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский принял отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова и рекомендовал на его должность Рустема Умерова, экс-нардепа и действующего председателя Фонда государственного имущества Украины.