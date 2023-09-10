После инцидента с БПЛА: Румыния вызвала поверенного РФ из-за обломков дронов

Секретарь по стратегическим вопросам Румынии Юлиан Фото выразил недовольство по поводу нарушения воздушного пространства Румынии и обнаружения подобных "сюрпризов" на своей территории, вблизи границы с Украиной.

После обнаружения обломков дронов на своей территории Румыния срочно пригласила временного поверенного в делах России на встречу для проведения беседы. Об этом пишет Reuters.

Из-за недавних событий между странами, обострившихся отношений, возник дипломатический скандал.

"Поверенный по делам посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", — говорится в заявлении МИД.

На встрече государственный секретарь по стратегическим вопросам Румынии, Юлиан Фото, выразил свое недовольство Бухаресту в связи с нарушением воздушного пространства Румынии и обнаружением подобных "сюрпризов" на своей территории, особенно вблизи границы с Украиной.

"Речь идет о "фрагментах беспилотников, похожих на те, которые используют российские войска в агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

На территории Румынии упали российские БПЛА: что известно

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко объявил, что в ходе ночной массированной атаки со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed 136 на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие фотодоказательств, свидетельствующих о падении российских ударных беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии. По его словам, "нет смысла отрицать факт того, что что-то упало там".

Президент Румынии 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".

Кроме того, мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега в Румынии попросил поддержать жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ. Он обсудил с министром обороны возможность, чтобы людей переселили, и они получали питание и жилье.