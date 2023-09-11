Заговорил по-другому: президент Бразилии допустил арест Путина в случае его визита на саммит G20

Лула да Силва еще 9 сентября заявил, что Путина "ни за что не арестуют", если он примет участие в саммите в Рио-де-Жанейро. Спустя несколько дней политик подчеркнул, что решение о задержании главы Кремля должна принять судебная системы страны.

По словам президента Бразилии, необходимо пересмотреть вопрос о присоединении страны к Международному уголовному суду (МУС), хотя такие страны, как США, Китай и Индия, этого не сделали, пишет Reuters.

На сегодня Бразилия подписала Римский статут, который привел к созданию МУС, однако бразильский президент считает, что необходимо пересмотреть присоединение к этой судебной инстанции и собственную судебную систему, чтобы принять решение по Путину.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор МУС и почему наша страна его подписала", — сказал Лула журналистам в Нью-Дели.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее президент Бразилии исключил возможность ареста Владимира Путина, если он лично приедет на саммит G20.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. При этом в МУС расследуют другие преступления, вследствие чего, как сказали в суде, могут быть выданы новые ордера на арест президента РФ и других представителей руководства страны-агрессора.

Путин уже пропустил два последних саммита Большой двадцатки на Бали и в Нью-Дели, а Россию представлял ее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Бразилии и российско-украинская война

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметился рядом неоднозначных высказываний по поводу российской агрессии в Украине, что повлекло за собой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Так, еще весной он предложил прекратить войну, уступив РФ Крым, а во время саммита стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна заявил, что мир уже начал уставать от этой войны.

В августе Лула да Силва высказал мнение, что Запад и Совет Безопасности ООН не прилагают достаточных усилий "для прекращения этого вооруженного конфликта".