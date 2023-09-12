"Не через год": Зеленский ветировал законопроект о восстановлении е-декларирования (видео)

Декларации должны быть открытыми сразу, а не через год. Закон должен быть проголосован с этой правкой, считает президент Зеленский.

Во вторник 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о восстановлении электронного декларирования. Об этом сообщил президент в своем Telegram.

"Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что ограничения неприняты из-за того, что декларации должны быть открыть сразу, а не через год. Президент считает, что именно с этой главной правкой закон должен быть быстро проголосован.

Законопроект об электронном декларировании: что известно

5 сентября Верховная Рада проголосовала за восстановление декларирования. Законопроект содержит правку о том, что реестр деклараций будет закрыт от широкой общественности еще на один год.

Согласно законопроекту №9354, депутаты должны подать декларации за 2021, 2022 и 2023 годы не позднее, чем через 90 дней со дня вступления в силу закона.

Первый заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин отметил, что чиновники могут обратиться в НАПК и раньше открыть свои декларации.

Напомним, 5 сентября стало известно, что глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает, что законопроект о восстановлении электронного декларирования имеет две "опасные" нормы. В частности, 25 правка нардепа Григория Мамки — лица, которые не указали в декларации имущество в размере до 1,3 миллиона гривен и были привлечены к админответственности, не совершили админправонарушений. После оплаты штрафа такие лица будут считаться теми, которые не были привлечены к ответственности; и внесение изменений в 59-ю статью, которая регулирует порядок введения лиц, совершивших коррупционные и связанные с ней правонарушения.