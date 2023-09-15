Истребители F-35 и военные базы в Финляндии: зачем США усиливает присутствие в Европе

В публичном пространстве появилась информация о перемещении в Великобританию более полусотни американских истребителей F-35 и планы строительства военной базы США в Финляндии. Фокус разбирался, сформировалась ли тенденция на усиление США на континенте и означает ли это подготовку к войне.

Президент Финляндии Саули Нийнисте сообщил, что на территории страны предусмотрено военное присутствие США. Возможно, речь будет идти о размещении базы. Это произойдет в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве Defence cooperation agreement (DCA), а не в рамках НАТО.

"Соглашение DCA предусматривает, что военное присутствие США на территории Финляндии хотя бы ограниченно, но будет наличествовать <....> Если кто-то проникнет на территорию страны, мы ответим немедленно", — пояснил местному изданию Нийнисте.

Переговоры по новому соглашению DCA начались между Финляндией и США в августе 2022 года. По сообщению правительства Финляндии, DCA станет обязательным к исполнению международным соглашением и обеспечит современную основу для сотрудничества между странами. Отмечается, что соглашение будет основываться на Соглашении НАТО о статусе вооруженных сил (НАТО SOFA). Таким образом, DCA усилит безопасность Финляндии и будет способствовать выполнению обязательств Финляндии как члена НАТО.

Примерная карта размещения военных баз на территории Финляндии и России Фото: Фокус

Соглашения DCA уже действуют между США и Норвегией, Эстонией, Латвией и Литвой. В регионе также ведут переговоры об их заключении Швеция и Дания. Стоит отметить, что подобные документы действуют не только со странами участниками НАТО. Известно о DCA соглашения с Кенией, недавно было подписано новое соглашение с Папуа-Новой Гвинеей.

Сегодня США уже используют финский аэропорт Рованиеми. Ожидается, что для нужд авиаторов будет передана авиабаза в Лапландии, где должны разместиться первые истребители F-35, на которые перевооружается страна.

Что касается американских истребителей F-35, то британское издание The Telegraph со ссылкой на источники, сообщило о переброске двух эскадрилий на базу Лейкенхит. То есть, Великобритания получит 54 современных американских истребителей, способных нести тактическое ядерное вооружение, выполнять разведку и защиту воздушного пространства.

В Европе начали готовиться к войне на своей территории

Хотя о размещении ядерных боеголовок официально ничего не сообщается, британские обозреватели уже называют этот шаг доказательством того, что страны Запада уже вступили в Холодную войну против России.

"Это все означает усиление военного присутствия США в Европе. Московский империализм уже развязал глобальный конфликт в мире, все готовятся к возможному его военному продолжению. Это можно уже утвердительно констатировать. Поэтому у США и союзники по НАТО усиливаются", — говорит Фокусу военный аналитик Петр Черник.

После окончания Второй мировой войны, США оставили свои военные базы во многих странах Европы. Известно, что они есть в Германии, Италии, Греции, Испании, Дании, Турции и Великобритании. К слову, на базах в Германии и Турции размещается тактическое ядерное вооружение.

Финляндия после 1991 года систематически усиливает обороноспособность и готовит военные резервы Фото: Maakuntajoukot

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара отмечает, что Великобритания переходит на F-35 с других авиационных платформ, поэтому эти поставки являются уже давно известными и согласованными контрактами. F-35 имеют возможность нести ядерные боеприпасы, это их технические возможности. Но это еще не значит, что они будут это делать. Поэтому СМИ создали сенсацию на пустом месте.

"В свое время в этих истребителях обнаружили китайские компоненты, поэтому была полностью пересмотрена их составляющая, нет ли в них угрозы для национальной безопасности. Собственно, из-за этих компонентов, поставка истребителей в ВВС США также задержалась. То количество F-35 о которых говорят, точно сходиться с теми, которые британцы должны были получить для перевооружения собственных ВВС. Этот процесс запланировано завершить до 2025 года", — объясняет он Фокусу.

По его словам, пока рано отмечать тенденции по усилению военного присутствия США на европейском континенте. Любая тенденция будет зависеть от результатов выборов президента в 2024 году.

При каких условиях НАТО уступит в войне с РФ

В ноябре 2022 года президент США Джо Байден заявил об усилении восточного фланга НАТО и присутствие американских военных в течение длительного времени. Ранее американский лидер принял решение об отправке в Европу дополнительного трехтысячного контингента. Около 1 700 военных размещаются в Польше.

Еще в 2018 году американское издание The Washington Post предупреждало, что США и Европа не готовы к возможной войне с РФ. Такие выводы были сделаны на основе моделирования конфликта, которое показало, что из-за логистических ошибок и бюрократии, НАТО бы потерпело поражение.

Вместе с тем, бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес уверяет, что американская армия постоянно готовится к гипотетической войне с РФ на европейском континенте.

В 2018 году на основе военной игры были сделаны выводы, что из-за логистических ошибок и бюрократии, НАТО бы потерпело поражение в войне с РФ Фото: U.S. Army

"Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение", — рассказывал Ходжес в интервью LIGA.net.

Он также отметил, что в Европе находится около 100 тыс. американских военных. До начала полномасштабного вторжения в Украину эта цифра вызывала уверенность, но с учетом мобилизационного потенциала РФ, наоборот — вызывает беспокойство.

Новая старая логистика НАТО и обновление ПВО

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, пока не похоже, что США готовятся к войне в Европе, но делают, чтобы все было для этого готово. В первую очередь решается вопрос логистики, на которые указывали даже публично. Кроме того, идет усиление противовоздушной и противоракетной обороны, баланс которой пошатнулся из-за войны в Украине.

"Новые базы — это скорость перемещения военной логистики. В случае с Финляндией, это закрытие северного сектора, где вместе с Норвегией, Швецией и странами Балтии можно планировать совместные действия. Новейшие F-35 в Великобритании, кроме того, что они могут нести ядерное оружие, это еще и возможность перехватывать российские ракеты, а значит усиливать противовоздушную оборону в регионе", — объясняет Фокусу Ступак.

Эксперты отмечают, что публичное увеличение военного присутствия США в Европе, пока рано называть повышением ставок в конфликте с Россией. Вашингтон, как и НАТО реально оценивают ситуацию и пока что прибегают к тактике сдерживания, но не в подготовке к войне.

В ноябре 2022 года президент США Джо Байден сообщил об усилении восточного фланга НАТО и присутствие американских военных в течение длительного времени Фото: Скриншот

"По большому счету, Финляндии не нужны никакие американские военные базы, у них сильные вооруженные силы, которые были готовы воевать с РФ в одиночку. После 1991 года в Хельсинки не питали никаких иллюзий относительно соседа, поэтому усиливали обороноспособность, проводили модернизацию и обновление вооружений и военной техники. Сейчас, когда страна в НАТО, эта уверенность в защите только усилилась. Кроме того, для США то направление не является важным на сегодня, но является перспективным. Речь идет об Арктике и Кольском полуострове, где чуть ли не самая высокая концентрация российского ядерного потенциала", — отмечает Хара.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что если бы подготовка действительно велась, то это происходило бы непублично, а не с кучей заявлений и пресс-релизов. Подобное нагнетание ситуации пока выгодно только российскому руководству, пропаганда которого создает новый миф о планах НАТО захватить и уничтожить Россию.