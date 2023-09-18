Лидер избирательной компании в Словакии выступает против поставок оружия Украине

Роберт Фицо также не поддерживает вступление Украины в ЕС, утверждая, что расширение Европейского Союза за счет Киева может привести к Третьей мировой войне.

Бывший премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо, чья партия имеет может победить на досрочных парламентских выборах, планирует отменить военную и политическую поддержку Украины , что станет прямым вызовом Европейскому Союзу и НАТО, сообщает Associated Press.

Он и его левая партия "Smer", как утверждают журналисты, проводят предвыборную кампанию с четким пророссийским и антиамериканским посылом.

"Если Smer будет частью правительства, мы больше не будем отправлять в Украину ни оружие, ни боеприпасы", — заявил Фицо.

Бывший премьер также выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить вторгшиеся российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины. Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса.

Словацкая Республика является стойким сторонником Украины с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение более 18 месяцев назад. Словакия стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк истребителей МиГ-29 советской эпохи, а также предоставила систему ПВО С-300. Также в феврале 2022 года Словакия открыла границы для украинских беженцев.

По информации журналистов, РФ в Словакии проводит операции по дезинформации: пропаганда сейчас широко распространена в словацких СМИ.

В интервью AP Фицо утверждает, что никакие поставки западного оружия в Украину не изменят ход войны. Он заявил, что Европейский Союз и США должны использовать свое влияние, чтобы заставить Россию и Украину заключить компромиссное мирное соглашение.

"Наивно думать, что Россия покинет Крым. Наивно думать, что Россия когда-либо откажется от контролируемой ею территории" в Украине", — заявил Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой до тех пор, пока российские войска не будут выведены с территории Украины. На своем саммите в июле лидеры НАТО пообещали продолжать поставки оружия и боеприпасов в Украину, но не предложили никакой защиты под эгидой безопасности альянса.

Фицо сообщил агентству AP, что он "принципиально" выступает против вступления Украины в ЕС, заявив, что "это приведет к Третьей мировой войне". Его позиция может еще больше осложнить стремление Украины присоединиться к альянсу.

Напомним, 28 августа сообщалось, что Словакия отказывается от российского ядерного топлива. Почти 60% энергии, производимой страной, приходится на атомные электростанции, которые, в свою очередь, работают исключительно на российском ядерном топливе.

Ранее, , 31 июля Фокус писал, что Словакия отправит Украине первые заказанные САУ Zuzana 2. Западные партнеры профинансировали изготовление для Украины 16 САУ Zuzana 2, которые уже есть в ВСУ.