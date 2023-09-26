Ракеты ATACMS едут в Украину: российскую армию оставят без резервов на оккупированных территориях

США готовятся передать Украине первую партию ракет ATACMS. Об этом еще не сообщили официально, но уже пишет американская пресса и говорят в Конгрессе. Фокус разбирался, какими будут первые цели для ATACMS и какие преимущества даст их получение украинской армией.

США пообещали Украине передать тактические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Конгрессе. Речь идет о небольшом количестве, а дата их передачи пока не называется. Вместе с тем, в Белом доме официально сообщили, что пока нет подтверждения этому решению.

"Президент Джо Байден уже несколько раз говорил, что передача ATAСMS возможна в будущем. Однако, я не имею никакой новой информации, чтобы объявить о прорыве в этом вопросе", — сказала на брифинге пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес рассказал, что ATAСMS для Украины, вероятно, будут меньшего радиуса действия и иметь только кассетный боеприпас. По его мнению, это оружие не будет иметь значительной эффективности для уничтожения целей во временно оккупированном Крыму.

"Администрация Байдена, похоже, опасается предоставления возможностей для высокоточных ударов на большие расстояния, которые Украина может использовать против целей внутри России. Великобритания и Франция были счастливы, что Украина не использовала предоставленные ею ракеты Storm Shadow и SCALP", — заявил Ходжес.

Сколько ATAСMS нужно Украине

По мнению обозревателей, такая неопределенность и спутанность информации может быть вызвана желанием держать все в тайне до последнего. Похожая ситуация и с незначительным количеством, ведь это понятие является относительным — может быть десяток, а может и несколько сотен. Например, во время военной операции в Ираке "Буря в пустыне" (январь-февраль 1991 года) было использовано 32 ракеты. В ходе войны в Ираке 2003-2011 годах их количество достигло более 450 единиц.

Однако, даже сто единиц будут иметь значительное влияние на ход боевых действий и потенциал противника. Так, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что главное — это вопрос первой поставки, а дальше будет только наращиваться. По его оценкам, в США было изготовлено 4 000 ATACMS, часть из них в кассетном снаряжении. Не лишним будет напомнить, что срок хранения таких ракет составляет десять лет, затем их приходится отправлять на сметное продление срока службы. В частности заменяются основные компоненты, электроника, поражающие элементы и твердотопливные двигатели. Поэтому передачу Украине ATACMS можно рассматривать, как возможность для Пентагона решить вопрос сроков хранения и их продления.

Что такое комплекс ATACMS

ATACMS представляет собой оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой высокой точности и дальности. Их серийное производство началось в 1988 году, а уже через три года принято в эксплуатацию. На сегодня разработано семь модификаций ракеты, которая может нести как фугасный и кассетный заряд и поражать цели на расстоянии от 165 до 300 километров. Заявленная точность попадания составляет от 10 метров — для модификаций с 2003 года до 250 метров — для старших версий. Первое боевое крещение комплексы ATACMS прошли во время войны в Ираке. Платформой для запуска ракет являются хорошо известные системы M270 MLRS и M142 HIMARS. По информации из открытых источников, стоимость одной ракеты ATACMS последнего поколения составляет более 1,4 млн долларов.

Какие цели для ATAСMS в Украине

Военный аналитик Петр Черник отмечает Фокусу, что пока сложно о чем-то говорить, ведь мы не знаем когда нам дадут ATACMS и какая будет комплектация. Может быть два варианта — фугасные или кассетные. Если речь идет о фугасных, то лучшее их применение будет в уничтожении штабов и защищенных командных пунктов. Яркий пример такого применения — уничтожение штаба ЧФ РФ в Севастополе.

"В случае кассетной боевой части — будет применение по скоплению техники и живой силы противника. В любом случае, спектр их применения широкий — склады горюче-смазочных материалов, склады артиллерийского боекомплекта, средства связи и управления, штабы. Чем дальше мы их сможем достать, тем лучше, чтобы враг не успевал подвозить боекомплект. Война до сих пор продолжает оставаться на 95 процентов войной артиллерии", — говорит эксперт.

Свое боевое крещение ракета ATACMS прошла во время операции "Буря в пустыне" Фото: Lockheed Martin

При этом Черник отмечает, что никто в публичном пространстве не назовет потенциальные цели для ATACMS, ведь это будет большой услугой врагу в передаче разведывательных данных.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что официально о передаче ATACMS мы не услышали ни от Белого дома, ни от Госдепа, ни от Пентагона. Об этом говорят только американские СМИ со ссылкой на свои источники. Из того что пишут, получается, что речь идет о кассетных ATACMS. Можно выделить два таких типа ATACMS M39 и ATACMS M39A1.

"Что касается ATACMS M39, то речь идет о ракете, содержащей 950 суббоеприпасов M74, которая может достигать расстояния в 160 км. По моему мнению, их применение наиболее уместно по вражеским аэродромам. Даже один из 950 боеприпасов способен, если не вызвать детонацию, то значительно повредить и вывести из строя самолет. Это будет настоящий ужас для российских аэродромов, ремонтных баз, мест концентрации техники и вражеской силы. Если говорить о ATACMS M39A1, то он имеет только 300 суббоеприпасов, но из-за этого, имеет увеличенный топливный бак, поэтому может достигать 300 км", — рассказывает Фокусу Коваленко.

Почему ATAСMS откроет дорогу для Taurus

Силы обороны Украины уже имеют в своем арсенале высокоточные ракеты Storm Shadow и Scalp. Их успешное применение уже подтверждено официально. Передача ATACMS должна открыть поставки дальнобойных высокоточных ракет Taurus от Германии. Именно такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус.

Ракеты Taurus имеют операционную дальность более 500 км, что в теории позволит применять их для поражения так называемого Крымского моста. Правда, стоит напомнить об определенных сложностях, ведь Taurus, в отличие от ATACMS, имеет авиационную платформу, поэтому остается открытым вопрос их носителей.

Для использования ракет Taurus Украине нужно решить вопрос их воздушных носителей Фото: MBDA Deutchland

"Ракеты Taurus лучше всего подходят для истребителей Saab JAS 39 Gripen, но, я думаю, что наши специалисты знают как их интегрировать в существующий авиационный парк. Для примера, Storm Shadow смогли навесить на Су-24. Я думаю, здесь может сработать тот же эффект, что и с танками. Когда, сначала Великобритания предоставила нам Challenger, США — Abrams, а Германия, в свою очередь, Leopard 2. Сейчас Великобритания уже предоставляет Storm Shadow, ждем ATACMS и Taurus", — предполагает Коваленко.

Перспективные направления для ATAСMS

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что в случае получения Украиной ATACMS, командование выберет оптимальный способ их применения.

"Вспомните, что было, когда мы получили кассетные боеприпасы до 155 мм калибра. Было полное уничтожение вражеской живой силы и техники в зоне их применения. Здесь речь идет о HIMARS. Мы сможем взять всю полосу противостояния на оккупированных территориях. Это даст возможность уничтожать резервы врага", — объясняет он Фокусу.

Жданов отмечает, что наиболее перспективными направлениями применения ATACMS являются Бахмутское и Мелитопольское направления. Если говорить о Херсонском направлении, то мы сможем полностью перекрыть обеспечение российской группировки в районе Токмака.