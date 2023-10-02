Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей

До 15 октября, дня выборов в Польше, публичный конфликт между Киевом и Варшавой вряд ли угаснет. Хотя уже сегодня высокопоставленные чиновники с обеих сторон говорят о частичном урегулировании болезненного зернового вопроса и утолении политических эмоций. Фокус спросил экспертов, как быстро можно вернуться к конструктивному партнерству с Польшей, и какие долговременные последствия для Украины и ЕС.

Полтора года полномасштабной войны России против Украины, несмотря на все прошлые разногласия, значительно сблизили две страны: Польша — принимает украинцев, обеспечивает гуманитарной помощью и оружием, является голосом Украины в мире, Украина — воюет за свободный мир на поле боя. Казалось бы, эта ситуация могла бы поставить точку в разногласиях между двумя странами — политическими и историческими, которые за последние несколько лет углубляли кризис в отношениях. Однако последние события продемонстрировали, как легко можно начать спекуляции и вернуться к месседжам о "конце польско-украинской дружбы" и "угрозе стабильности в ЕС".

Взаимные обвинения сторон

После начала полномасштабного вторжения и блокады украинских черноморских портов, Еврокомиссия разрешила открыть сухопутные коридоры украинским товарам, в том числе и зерну. И Польша стала одним из них — через эту страну должны были идти товары в страны Азии, Африки и другие нуждающиеся ЕС. Но впоследствии, выяснилось, что не основным, поскольку транзитная и портовая способность страны не рассчитана на это. Еще летом 2022 года на границе с Польшей таможенного оформления ждали десятки тысяч вагонов с зерном и другими украинскими товарами. Часть их начала оставаться в Польше — его покупали местные фирмы по приемлемым ценам, но не такими, как бы хотели поляки. Поэтому правительство соседней страны заговорило, что ситуация негативно влияет на внутреннюю так и внешнюю ситуацию, необходимо вводить эмбарго на товары из Украины. Причем активным лоббистом этого стал лидер правящей национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский, который не имел властных полномочий. В конце концов, с мая 2023 года Европейская комиссия ввела ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Им воспользовалась Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Тогда же остановились поезда с зерном. Оно и сейчас в вагонах на границе — все, кто ехал по железной дороге в польский Хелм, могли увидеть эшелоны, а также почувствовать неприятный запах — зерно гниет под пленкой.

Параллельно звучала и риторика об опасности для рынка со стороны Украины. Проводились многочисленные опросы фермеров, которые высказывались за продление ограничений, появляются публикации в медиа о невозможности конкурировать с украинскими аграриями польских фермеров, завозе так называемого технического, то есть некачественного, зерна.

Зерно стало зерном раздора в отношениях Украины и Польши. Дела перешли даже к судебным спорам Фото: УНИАН

15 сентября Европейская комиссия не продлевала его. Но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что запрет импорта украинского зерна будет действовать, пока не будет выстроена модель соответствующего сотрудничества с Украиной.

Таким образом спор аграриев перерос в спор политиков.

И это было заметно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно там украинский и польский президенты должны были провести двустороннюю встречу, которая в итоге не состоялась. Официально — из-за нестыковки в графиках. Однако позже стало понятно, что причиной не встречи было не отсутствие возможности, а желание. И это доказывают эмоциональные заявления, прозвучавшие в США, которые спровоцировали дипломатические сложности.

Сначала президент Польши, объясняя решение продлить эмбарго на импорт украинского зерна, которое Украина будет оспаривать во Всемирной торговой организации, сравнил Украину с утопленником, который затягивает на дно того, кто его спасает. "Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что запрет импорта зерна будет действовать пока не будет выстроена модель соответствующего сотрудничества с Украиной Фото: Скрин видео

Позже Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи заявил, что "кое-кто в Европе подрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер","помогая подготовить сцену для московского актера". То есть фактически обвинил Варшаву в работе на Кремль.

Польша решила отреагировать: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава пока не передает оружие Киеву. Его заявление прозвучало странно, особенно на фоне того, что Варшава позже уточнила, что предварительно согласованные поставки должны быть выполнены.

В ожидании выборов в Польше

Таким образом спор между Украиной и Польшей начал обостряться именно накануне парламентских выборов в Польше. Сейчас ПиС, в борьбе за голоса избирателей пытается продемонстрировать, как заботится о национальных интересах, отодвинув на второй план глобальное сотрудничество с Западом и поддержку Украины.

ПиС — партия, победившая на выборах в 2019 году, является политической силой, которая заявляет, что только она понимает истинные национальные интересы, а "отстранение ее от власти представляет угрозу жизни нации".

Большинство ее избирателей — жители сел и небольших городков. Как продемонстрировали прошедшие выборы, в крупных городах запада и центра страны поляки могут поддерживать либеральные и левые партии.

"ПиС решила бороться за два типа электората, — говорит Фокусу эксперт-международник, в прошлом бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан, — В частности, радикальный, который является антиевропейским и антиглобалистическим. Понятно, он не поддерживает Украину и необходимость предоставления ей помощи. И за аграриев, которые составляют большой процент населения. Они решили выступить их защитниками. Поэтому речь сейчас не об усталости от украинцев, а о сознательном решении "серого кардинала польского политикума" — Качиньского".

И чтобы повлиять на своих избирателей, не растерять их, ПиС прибегает к резкой риторике.

15 октября в Польше должны состояться парламентские выборы Фото: gov.pl

Если бы не было подготовленной почвы, тему зерна невозможно было бы использовать, считает и дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. "Из воздуха трудно создать информационный повод, — говорит Фокусу он, — Значит, в обществе был подобный запрос, предпосылки. Очевидно, часть польского общества измоталась от помощи Украине, часть еще вспоминала исторические противоречия и работали не на сближение. На самом деле не может украинец провезти украинское зерно и засыпать польские элеваторы без согласия польских трейдеров, которые хотели заработать. Они свое зерно отправили на экспорт, завалили хранилища нашим дешевым зерном, а когда конъюнктура рынка изменилась, надо было продавать на своем рынке, рынок был забит украинским. Некуда было урожай даже собирать".

В то же время Трюхан отмечает, что Польша и Украина — конкуренты на аграрном рынке. "И наше министерство аграрной политики не вело постоянного диалога, не искало рынки, на которых можно было бы не конкурировать с европейским зерном, где наше зерно ждут, а ждало, что будет в Польше", — говорит он.

"И этой ситуацией воспользовались политики. Я считаю, что это была польская ошибка. Мы же потом нелепо ответили, подали в суд, хотя можно было бы договариваться. В конце концов, реально эта волна нестабильности была выгодна только Москве, мешая интересам как Украины, так и Польши", — добавляет Осипенко.

То есть с одной стороны Украина выступила заложником ситуации, поскольку внутриполитическая польская история от нас не зависит. С другой — возможно, недоработала дипломатия. "Нам не надо было ввязываться в эти дискуссии, а спустить их на уровень экспертов. Фактически украинское руководство и дипломаты пошли на поводу у поляков, подавая иск", — обосновывает Вадим Трюхан.

Сейчас спор в публичной сфере становится уже менее заметным — стороны пытаются уладить конфликт. И не без участия США. Вашингтон вмешался после заявления о прекращении военной помощи, хотя и речь не шла о расторжении договоров, а лишь о новом вооружении, в соответствии с новыми контрактами.

"У США ключевая роль, — заявляет Осипенко, — У США стратегия на противостояние с Китаем. Украина и Польша — это передовая на восточной границе. Россия уже попала в зону влияния Китая, он рассматривает ее как свою торговую базу, как тыл. А значит через Россию Китай будет граничить по Украине, Польше и странам Балтии с цивилизованным миром. Поэтому США не допустят распространения этого конфликта. Именно поэтому многие лидеры Европы сказали, мол, не знаем, что там имела в виду Польша, но мы будем поддерживать Украину. Это все говорит о том, что есть большой стратегический план, что внутри демократического альянса не должно быть распрей, нельзя ослаблять и подрывать основу альянса, солидарность из-за политических вопросов".

Предпосылки вхождения Украины в ЕС

Но вернемся к выборам в Польше. Ближайшие несколько недель не стоит ожидать, что ПиС прекратит "подкручивать антиукраинские настроения". И они находят отклик у избирателей: поляки не уверены в завтрашнем дне из-за войны, вынуждены терпеть дополнительную экономическую нагрузку, рост цен и уменьшение доходов. И объективно цены в польских магазинах значительно повысились. И найти виновного легче всего. И им может стать Украина.

"Зеленский лично попытался сразу уладить ситуацию. Когда возвращался из заокеанского турне через Польшу, приехал в Люблин, сделал очень неординарный с точки зрения дипломатии жест — публично наградил выдающихся поляков, которые многое сделали для помощи Украине во время этой войны, — добавляет Вадим Трюхан. — Однако во время церемонии награждения не было ни одного представителя власти. Даже мэра Люблина. А это значит, что поляки решили, что сейчас любой политический контакт, особенно на самом высоком уровне для них токсичен, взяли паузу. Вероятно, следующие встречи состоятся уже после выборов и будут зависеть от их результатов. Если партия ПиС останутся у власти, то Украине придется с ней восстанавливать нормальный уровень отношений. Если же это будет большая коалиция, где бывший президент Европейского совета Дональд Туск будет играть ведущую роль, будет другая история. Можно будет начать с чистого листа. Ведь эта партия и те, которые войдут с ней в коалицию, фактически не были участниками этого конфликта".

Аграрный вопрос необходимо решать еще на пути интеграции Украины в Европейский Союз, конкуренция на этом рынке значительная Фото: pixabay.com

При этом это не означает, что Польша уже сейчас готова прекратить помощь Украине. Точно — нет. Об этом говорят как эксперты по обе стороны границы, так и соцопросы граждан и публичные заявления политиков.

Исчезнет ли после выборов аграрный вопрос — вряд ли, поскольку ПиС будет защищать своих избирателей, а среди них много представителей крестьянства и фермерства. Этот же вопрос будет и глобальным для всего ЕС. Ситуации с Польшей была лишь репетиция будущих событий, считает Руслан Осипенко.

"У нас и в ЕС разные предпосылки и разная структура хозяйства и правила, — говорит он, — Поэтому это дело нам будет мешать вступить в ЕС. В Украине хорошие природные условия, сконцентрированы черноземы, работают крупные иностранные аграрные холдинги, которые могут производить зерно дешевле — из-за более низкой заработной платы, лучших условий для работы. В Европе же действуют мелкие и средние хозяйства, которые не могут конкурировать с крупными предприятиями. Польша, Венгрия, Болгария и Румыния будут говорить, мол, ребята, если вы зайдете со своим зерном и продовольствием — наше сельское хозяйство умрет. Если Европа собирается принять к себе новых членов — балканские страны, Украину и Молдову, то должны произойти изменения в перераспределении экономики и труда. Эти изменения должны быть стратегическими: если в Украине лучшие условия и она больше производит продовольствия, но у нее разбомблена индустрия, то пусть Нидерланды и Польша делают какие-то высокотехнологичные вещи, а Украина остается продовольственной базой ЕС".

Вопрос исторической памяти незабываемый

В то же время в разговоре с некоторыми польскими экспертами звучат заявления, что зерно и поддержка фермеров — не единственная тема, которой пользуется на внутреннем рынке правящая ныне партия.

"Поляки и без того раздражаются из-за украинцев. И вытаскивают исторические страницы такие как Волынская трагедия, — отвечает на вопрос Осипенко, — А это также означает, что почва подготовлена. Кравчук, Ющенко, Порошенко и Зеленский извинился за Волынскую трагедию, а Польша все ковыряет больное место. А это значит, что есть запрос общества. Отдельные политики, к сожалению, используют вещи, которые нас разъединяют. Я надеюсь, что два президента, Дуда и Зеленский, все же приложились и сделали очень много, чтобы перевернуть эту страницу, кто кому виноват, и мы начнем новый диалог и укрепим польско-украинское единство. Мы будем крепче, потому что Польша у нас за спиной, а Польша — потому что Украина будет щитом от России, варваров с востока. Но видите, преследуются узко политические интересы. Хотя сегодня партия есть, а завтра — нет. Возможно, через десять лет и не вспомнят, что она была. А государства должны оставаться".

Трюхан также не сомневается, что Польша вспоминает тему Волыни, когда ей удобно: "Украине в ответ важно не повторить историю с зерном — не начать обмен колючими заявлениями. Эту тему надо спускать на экспертный уровень, должна начаться эксгумация и соответствующие мероприятия, как на территории Украины, так и на территории Польши. Важны взаимные и симметричные шаги. На месте нашего руководства, дипломатического корпуса и посла Украины в Польше я бы пытался отсрочить какие-то серьезные разговоры и переговоры на эту тему на время после войны".

Спор между Украиной и Польшей начал обостряться именно накануне парламентских выборов в Польше

Сейчас в арбитраже Всемирной торговой организации (ВТО) есть иск Украины относительно ограничений на импорт агропродукции в европейские страны. Польша просит его отозвать представление.

"Чтобы снова не будоражить новые волны, решение должно перейти из стратегической плоскости в техническую, — подытоживает Руслан Осипенко, — Украина и Польша должны вести взаимный поиск точек соприкосновения и общих решений. На днях правительство Украины вышло с предложением обсуждения в двустороннем режиме предложений, чтобы украинское зерно транзитом проходило в те или иные порты, например, в Хорватии. То есть речь идет о том, чтобы зерно не оставалось в странах, с которыми сейчас ведутся переговоры. Уже несколько из них согласились, в частности Польша. Венгрия могла запротестовать, потому что она всегда против всего, где упоминается Украина".

Этот конфликт между Польшей и Украиной доказывает, как важно научиться раскладывать проблемы по разным корзинам. То есть нельзя смешивать вопросы помощи Украине — военной, гуманитарной, и аграрной, а также исторической памяти. Потому что тогда проигрывают обе стороны конфликта.