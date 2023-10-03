Алексея Арестовича объявили в розыск в России, — росСМИ (фото)

По данным российских журналистов, бывшего советника ОП разыскивают по уголовной статье.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом 3 октября сообщает информационное агентство России "ТАСС" со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

Согласно сообщению российских СМИ, Арестович объявлен в розыск по уголовной статье. Однако не сообщается, о какой именно статье УК идет речь.

В ТАСС отметили, что ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Алесея Арестовича.

Скриншот росСМИ базы розыска МВД РФ Фото: РИА Новости

Напомним, 3 октября сообщалось, что Алексей Арестович на "Форуме свободной России", который прошел в Польше, заявил, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" звучит как дрессировка для россиян.

Ранее сообщалось, что Арестович заявлял на своих семинарах, что из-за "нытья" женщин их "хочется придушить". Бывший советник ОП объяснил свои высказывания актерской игрой и шутками.