Тищенко и Дубинский подрались в кулуарах Верховной Рады, — нардеп (фото)

По словам парламентария Евгения Шевченко, его коллеги устроили "бои без правил". Стороны конфликта пока не комментировали случившееся.

Народные депутаты Николай Тищенко и Александр Дубинский (оба были исключены из фракции "Слуга народа") устроили драку в кулуарах Верховной Рады. Об этом 5 октября сообщил нардеп Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня в кулуарах парламента Николай Тищенко и Александр Дубинский провели поединок по боям без правил", — написал Шевченко.

К своему посту нардеп прикрепил опрос, чтобы узнать мнение читателей своего канала о том, кто из двоих нардепов может победить в драке.

Отметим, что ни Дубинский, ни Тищенко не комментировали случившееся. О причинах конфликта также не сообщается.

Напомним, 5 октября нардеп Александр Дубинский сообщил, что ему вручили повестку в ТЦК. Документ ему передали под стенами здания ГБР, куда он пришел получить ходатайство о продлении меры пресечения по открытому против него производству о выезде за границу во время военного положения.

Ранее, 26 июля стало известно, что нардеп Александр Дубинский отдыхает с девушкой в Барселоне.

Напомним также, супруга исключенного из партии "Слуга народа" депутата Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, почему ее муж не пошел на фронт.