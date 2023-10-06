"Российский нарратив": Зеленский обвинил Кремль в распространении фейков о коррупции в Украине

Как отметил президент, ни один доллар не был украден из тех сумм, которые партерны предоставляли Киеву в рамках поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждения о коррупции в Украине являются частью российской дезинформации, направленной на раскол поддержки Запада. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, который 5 октября прошел в Испании, передает "Укринформ".

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", — сказал Зеленский.

Президент объяснил, что Россия в разное время поднимала разные темы, чтобы ослабить международную военную поддержку Украины. Сначала это была тема нацизма, затем убийство детей, и теперь они нашли новую тему — утверждения о том, что украинские органы власти незаконно обогатились за счет денег, предоставленных международными партнерами.

"Конечно, есть разные индивидуумы и случаи. В условиях войны судебная система сталкивается с определенными сложностями. Однако мы активно боремся с этими явлениями и понимаем, что ни один доллар, ни один евро не были украдены у наших партеров из государственных институтов сотрудниками Украины. США подтверждают эти факты", — подчеркнул президент.

Он также обвинил в распространении "российских нарративов" бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции.

"Почему Юнкер ни разу не посетил Украину за время войны? Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, это глупо", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина прилагает усилия по борьбе с коррупцией, и что за время войны "ни один доллар не был украден у наших партнеров".

Напомним, 3 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что коррупционные скандалы в Украине не станут помехой для военной помощи со стороны стран Запада.

Кроме того, 3 октября спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что западные союзники Украины не только оказывают поддержку в рамках войны с Россией, но также тщательно следят за событиями внутри страны. Их особенно интересует активная борьба с коррупцией в Украине.