"Неотложное совещание": Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС
По словам дипломата Жозепа Борреля, переговоры пройдут во второй половине дня 10 октября.
Высокопоставленный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отправил приглашение главам Министерства иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэну и Рияду Аль-Малики на неотложное совещание министров иностранных дел ЕС. Об этом он написал в X (бывший Twitter).
Он запланировал собрание на вторник, 10 октября, во второй половине дня.
Боррель выразил ожидание, что на заседании Рияд Аль-Малики представит позицию Палестинской администрации.
Напомним, в кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАС. Израильтяне ликвидировали семь боевиков. Супруги погибли в бою, но смогли защитить детей, которые сейчас в безопасности.
Ранее в ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.
Напомним также, В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".