"Это возмутительно": Байден выступил с речью после нападения на Израиль (видео)

Президент США Джо Байден подчеркнул, что по всей территории Америки усилены меры по охране центров еврейской жизни.

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме и сделал заявление об американских гражданах, пострадавших в Израиле. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Американский президент подчеркнул, насколько ужасающим было террористическое нападение на суверенное государство, и насколько масштабной стала произошедшая трагедия.

"К сожалению, теперь мы знаем, что среди убитых было по меньшей мере 11 американских граждан, многие из которых обрели второй дом в Израиле. Это душераздирающе. Эти семьи были разлучены непростительной ненавистью и насилием. Мы также знаем, что американские граждане по-прежнему остаются пропавшими без вести, и мы работаем с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении", — подчеркнул Байден.

Он произнес слова сочувствия каждой семье, пострадавшей от ужасных событий последних нескольких дней.

"Боль, которую пережили эти семьи, чудовищность их утраты и агония тех, кто все еще ожидает информации, непостижимы", — сказал лидер США.

При этом Байден подчеркнул, что для него как президента главным приоритетом остается безопасность американских граждан. В Белом доме считают, что среди пленных, которых захватили боевики ХАМАС, также могут быть американские граждане. Президент отметил, что его команда продолжает работать с израильскими коллегами по всем возможным вопросам относительно заложников, включая обмен разведданными и направления американских экспертов для консультаций и возвращения заложников.

"Американским гражданам, которые в настоящее время находятся в Израиле, Государственный департамент предоставляет консульскую помощь, а также постоянно обновляет предупреждения безопасности. Для тех, кто желает уехать, по-прежнему доступны коммерческие рейсы и наземные варианты. Пожалуйста, также примите разумные меры предосторожности в предстоящие дни и следуйте указаниям местных властей", — уточнил он.

Байден заметил, что то, что произошло в Израиле, это не какая-нибудь далекая трагедия. Это личное дело для многих американских семей, это обеспечение безопасности евреев по всей Америке.

"В городах по всей стране полицейские управления усилили меры безопасности вокруг центров еврейской жизни, а Министерство внутренней безопасности, Федеральное бюро расследований и другие партнеры федеральных правоохранительных органов внимательно отслеживают любые внутренние угрозы, связанные с ужасающим террористическим актом", — уведомил Байден общественность.

В этот тяжелый момент американский народ стоит плечом к плечу с израильтянами, подчеркнул президент США.

"Мы помним боль от нападения террористов у себя дома, и американцы по всей стране выступают единым фронтом против этих злодейских актов, которые вновь унесли жизни ни в чем не повинных американцев. Это возмутительно. И мы будем продолжать демонстрировать всему миру, что американский народ непоколебим в своей решимости противостоять терроризму во всех его формах", — добавил он.

Байден акцентировал внимание на том, что в этот момент все должно быть предельно ясно, что США и Израиль являются неразлучными партнерами, о чем американский президент еще раз подтвердил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху в телефонном разговоре.

"Мы поддерживаем Израиль. Моя команда постоянно общается с нашими израильскими партнерами… Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира, безопасности Соединенных Штатов Америки. США будут продолжать следить за тем, чтобы у Израиля было все, что ему нужно для защиты себя и своего народа", — подчеркнул президент США.

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Как известно, американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав предоставить партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути.

Кроме того, Пентагон отправил американский авианосец USS Gerald R. Ford, который считается самым большим в мире, а также крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.

Напомним, Фокус писал, что в Европе, в частности Франции и Германии, усиливают меры безопасности и охрану евреев и еврейских объектов.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.