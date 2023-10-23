Наследие "Вагнера". Что сейчас происходит с самой известной российской ЧВК

Группа "Вагнера" трансформируется. Ее бойцы сейчас присутствуют на территории России, Беларуси и стран Глобального Юга. Также они могут вернуться в Украину для ведения боевых действий — в составе других так называемых частных военных кампаний или регулярной армии РФ. Фокус выясняет, какое будущее ждет это военное подразделение, и как найти виновных в преступлениях, совершенных "вагнеровцами".

Официально "вагнеровцы" покинули Украину в конце июня 2023 года, объявив поход на Москву. После неудачной попытки мятежа, выхода части подразделений в Беларусь и смерти лидеров группировки, эксперты начали говорить, что будущее этой российской милитаризованной структуры неизвестно. Часть ее бойцов продолжает действовать в странах Африки и Южной Америки, обслуживая определенные политические группы и осуществляя контроль над золотыми приисками. Часть — ищут подобные российские кампании для сотрудничества. Например, приобщаются к существующей Группе "Редут" или же, возможно, вольются в ряды вновь созданной. Часть — подписывают контракты с вооруженными силам РФ. Но пока не имеет значения, кто будет комментировать конкретную группировку, и как она будет называться, ведь любая подобная создается "под зонтиком" российских спецслужб.

И именно российские спецслужбы используют Группу "Вагнера" и другие, менее известные, структуры, как свои прокси силы, то есть неофициальную часть российских вооруженных сил, привлекая к различным вооруженным конфликтам по всему миру — от Ливии, ЦАР, Мали, Нагорного Карабаха до Украины, пытаясь обойти ответственность за свои действия.

Поэтому сейчас, кроме перспектив возвращения "вагнеровцев" в Украину, существует еще два вопроса. Первый — как доказать, что все эти объединения не автономные структуры, а части регулярной российской армии, которые должны понести наказание за совершенные преступления. Второе — как противостоять агрессивной политике РФ, которая использует так называемые частные кампании как инструмент влияния по всему миру.

Африканский пример влияния "Вагнера"

Буркина-Фасо — страна в западной Африке. Она одна из тех на контенте, где в последнее время наблюдается политическая нестабильность. В конце сентября 2023 года там произошел очередной государственный переворот. Военные отстранили от власти переходного президента и захватили государственное телевидение. Некоторые из участников поддержали идею обратиться за помощью к российским наемникам. И речь идет о представителях Группы "Вагнера".

Об этом вспоминает Умару Пол Коалага из Буркина-Фасо. Он основатель Института стратегии и международных отношений (ISRI). Этот институт проводит исследовательскую деятельность в трех африканских странах — Буркина-Фасо, Нигер и Мали, в частности, и изучает деятельность Группы "Вагнера". Недавно он посещал Киев для участия в международной конференции "Crimea Global. Understanding Ukraine through the south", где говорил именно о ней.

Умару демонстрирует карту западной части Африки. На ней выделены контуры трех упомянутых стран. "Буркина-Фасо, Нигер, Мали — являются основным эпицентром кризиса в Африке. И именно там успешно действует "Вагнера". И имеет широкие возможности по нескольким причинам", — объясняет он.

Остатки ЧВК "Вагнер" до сих пор успешно действуют на африканском континенте, в самом эпицентре кризиса и военных конфликтов Фото: Википедия

Во-первых, речь идет о деньгах и влиянии. "Новые силы, которые приходят на смену демократическим режимам, нивелируют любые договоренности, основы безопасности, демократии и свободы. И здесь они пользуются "вагнеровцами", — говорит он, — Россия занимает место западных стран в регионе. Например, в Буркина-Фасо, Мали, Нигере Франции. Звучит пропаганда, что французы — колонизаторы, поэтому от них исходит опасность. А Россия является светом, который предлагает новые подходы и свободу. И я об этом говорю на собственном примере — я слышал это, и я собственными глазами видел "вагнеровцев" в отелях. Можно также услышать, что "вагнеровцы" более эффективно работают по сравнению с французскими войсками".

По его словам, деятельность "вагнеровцев" очень хорошо финансируется из местных бюджетов. Несмотря на финансовые проблемы, власть всегда находит возможность оплатить "вагнеровцам" огромные средства.

Во-вторых, успех "вагнеровцев" в том, что они готовы влиять на политику в государствах. "В страны, в которые заходят "вагнеровцы", новые силы хотят отказаться от проведения выборов, потому что они уверены, что не получают поддержки населения, если это не будет насаждено с помощью России. Если вы где-то начнете разговор о выборах, вы станете мишенью для этих групп", — добавляет Умару Пол Коалага.

И третья причина — успешная борьба за природные ресурсы. В частности, Группа "Вагнера" контролирует золотые и алмазные рудники. Часть этих ресурсов Россия забирает в качестве платы за "услуги", пополняя свои резервные фонды.

Но что объединяет всех их, так это то, что "вагнеровцы" совершают на территории Африки, и в Украине, военные преступления. Умару перечисляет длинный список — от убийств гражданских до захвата в заложники. Он отмечает, что то же самое можно наблюдать и в Украине.

Группа "Вагнера" в Украине: особенности роста

Представители Группы "Вагнера" с 2014 года принимали активное участие в войне против Украины. В течение 2014-2015 года о них говорили как об участниках боев за донецкий аэропорт и город Дебальцево. В 2022-м замечали присутствие в Киевской области и причастность к взрыву в Еленовской колонии, во время которого погибло более пятидесяти азовцев, минирование атомной станции в Энергодаре в 2023-м.

Но это были случаи фрагментарного применения представителей Группы "Вагнера" — отдельными группами. Большинство "вагнеровцев" были задействованы в странах Африки. Однако у российского высшего военно-политического командования были планы на это подразделение. Особенно после нескольких поражений на поле боя. Тогда Россия решила достичь преимущества в регионе города Бахмут Донецкой области, и именно там со временем сосредоточив наибольшее количество "вагнеровцев".

Но перед тем России пришлось принимать неординарное решение. Ведь быстро привлечь в свои ряды большое количество новобранцев они не могли, даже через свои рекрутинговые центры, открытые в РФ. И таким решение стала возможность мобилизовать большое количество осужденных из тюрем.

Схема вербовки была такова: представители Группы "Вагнера" приезжали в омытые колонии на территории РФ, речь идет о нескольких десятках учреждений, и предлагали вступать в ряды "Вагнера". Осужденным обещали денежное вознаграждение, обеспечение одеждой, питанием, кому нужно, лечением, а главное — гарантировали дальнейшую амнистию.

Евгению Пригожину удалось построить одну из самых раскрученных медийно и успешных ЧВК в России Фото: ТАСС

Расходы на такое содержание бойцов были значительно меньше, чем расходы на общую мобилизацию в вооруженные силы. Тем более обещания осужденным можно было не выполнять, они бы не протестовали.

Тогда же первые осужденные, которые вызвались воевать против Украины, как элитные подразделения десанта полетели к границе с Украиной в Ростовскую область. А дальше — их бросали под Бахмут.

Так России удалось найти, казалось бы, бесконечный человеческий ресурс, который можно было использовать не жалея и быстро восстанавливать. При наступлении в первых рядах всегда были мобилизованы осужденные, а ими командовали те, кто имел значительный боевой опыт.

Операция по захвату Бахмута с привлечением "вагнеровцев" продолжалась с августа 2022 года по июнь 2023 года. За это время им удалось захватить город Соледар и окрестные села, а также часть Бахмута.

После этого бизнесмен Евгений Пригожин, которого долгое время называли владельцем частной армии "Вагнера", заявил, что министерство обороны России не предоставляет достаточных ресурсов для борьбы на поле боя — вооружения и техники, поэтому Группа "Вагнера" вынуждена завершить операцию и выйти с территории Украины. Далее, как мы знаем, состоялась попытка мятежа — Пригожин повел армию на Москву, но она не дошла. Впоследствии определенное количество "вагнеровцев" переместились на территорию Беларуси, где разбили палаточный городок. 23 августа 2023 года самолет, в котором летел Пригожин, а также главный "вагнеровец" — основатель и полевой командир Дмитрий Уткин погибли во время авиакатастрофы.

ЧВК "Вагнер" под руководством Путина

Находясь на территории Украины, "вагнеровцы" не только воевали, но и совершали многочисленные военные преступления. Речь идет о пытках и убийстве военнопленных, похищении гражданских, насильственном перемещении и прочее. Масштабы совершенного еще придется оценивать: расследовать и привлекать виновных к ответственности.

Но проблема заключается в том, что "вагнеровцы" позиционировали себя как отдельное, даже частное подразделение, которое действовало опосредованно под руководством Пригожина и Уткина. А когда те погибли, управление было потеряно, "вагнеровцы" распыляются, а соответственно и могут избежать наказания.

Эксперт Медийной инициативы за права человека, адвокат, а ныне представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко, убежден: Группа "Вагнера" в Украине, в отличие от других стран, была доведена до того, что стала мощной вооруженной силой, которая служит интересам России.

"После событий в Украине и неудачного мятежа ситуация по Группе "Вагнера" меняется. Члены группы разбросаны по миру, некоторые из них находятся в Беларуси, некоторые повторно едут в Украину, некоторые заключили контракты с ВС России. Потому что это именно то, о чем объявило министерство обороны. Потому что несмотря на то, что Россия финансировала "Вагнера", в какой-то момент вооруженные силы потеряли контроль, поэтому решено было сделать их своей частью, чтобы полностью интегрировать", — говорит он.

Он объясняет: ситуация в Украине доказала, что вопрос "Вагнера" — это не вопрос частных военных кампаний. "И пусть они себя так называют, они даже могли повесить табличку с таким названием на входе в свой штаб. Но на самом деле — это сеть организованных группировок, которые действуют в Африке, Южной Америке и Украине. Это очень разветвленная организация. Возможно, не так хорошо структурирована", — добавляет юрист.

На национальном уровне деятельность "вагнеровцев" — нападения на гражданских и пытки военнопленных — можно расследовать как военные преступления Фото: Telegram

Тимочко отмечает, что сейчас время решать, кто же такие для мира "вагнеровцы" и представители других подобных российских формирований: комбатанты, наемники или террористы.

"Это сложный вопрос. Потому что они в течение лет были причастны и к террористическим действиям, и к военным преступлениям. И сейчас все только усложняется. В Женевских конвенциях сказано, что вооруженные силы государства состоят из организованных и неорганизованных сил, которые подчиняются командованию. И "вагнеровцы" подпадают под это определение. Потому что есть неоспоримые факты, которые доказывают это. В частности, поставки им тяжелого вооружения, финансовой, логистической поддержки. Тем более сам Путин заявил о поддержке этой группы", — говорит он.

27 июня на встрече с силовиками, которые якобы "предотвратили" мятеж Пригожина, президент РФ Владимир Путин заявил, что содержание Группы "Вагнера" полностью обеспечивалось из государственного бюджета России. "Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнера" 86 млрд 262 млн рублей (примерно $860 млн. — Фокус.). Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением", — заявил Путин.

То есть речь идет о том, что существуют доказательства того, что именно на территории Украины "вагнеровцы" действовали как подразделение армии РФ. Поэтому за их действия должно отвечать руководство РФ. И это дело мог бы расследовать Международный уголовный суд.

Какие возможности для наказания: от наемничества до террористов

В странах Африки их можно называть наемниками, потому что они за свои услуги они получают большое вознаграждение. К примеру, по оценкам основателя Института стратегии и международных отношений из Буркина-Фасо Умара Пол Коалаги, присутствие в Мали "вагнеровцев" стоит примерно 10 миллионов долларов в месяц.

А во многих странах наемничество — это преступление, за которое предусмотрено суровое наказание.

И, в конце концов, "вагнеровцев" можно считать террористами. В августе 2023 года Великобритания признала Группу "Вагнера" террористической организацией. То есть страна решила привлекать к ответственности любого, кто участвовал в ней или иным образом способствовал ее деятельности.

Поэтому эксперты убеждены, определенность в отношении "вагнеровцев" помоги уменьшить влияние подобных российских формирований на мировом уровне.

Что же касается Украины, то на национальном уровне деятельность "вагнеровцев" — нападения на гражданских и пытки военнопленных — можно расследовать как военные преступления. Кроме того, также на национальном уровне предусматривает ответственность за организацию, финансирование и участие в террористической организации, которая может быть применена как к членам Группы "Вагнера", так и к лицам, которые им способствуют.

Некоторые наемники ЧВК "Вагнер" до сих пор находятся в Беларуси, где делятся опытом и знаниями с белорусской армией Фото: Минобороны РБ

Также Украине важно было бы применять доктрину "командной ответственности". То есть установить, что командиры высшего уровня несут уголовную ответственность за международные преступления своих подчиненных, даже если они не давали прямых приказов на совершение преступления. Тогда бы в суде было бы достаточно доказать, что командиры не приняли меры, чтобы предупредить эти преступления, не наказали виновных в них.

Сейчас украинская разведка фиксирует отдельные случаи привлечения представителей Группы "Вагнер" к боям в Украине. Преимущественно в составе регулярных российских военных сил. Эксперты говорят: они опасны тем, что уже здесь воевали — знают местность и имеют определенный опыт. А еще могли сами совершать военные преступления или были свидетелями таких.