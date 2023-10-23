"Россияне убивают венгров Закарпатья": в Будапеште депутаты облили краской офис Орбана (фото)

Венгерские политики напомнили, что президент РФ Владимир Путин приказал своим педагогам вписать в российские учебники информацию о том, что в 1956 году в Венгрии была "фашистская революция".

В Будапеште депутаты от оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили красной краской забор возле офиса премьер-министра страны Виктора Орбана. В Facebook политической силы опубликованы фото.

В заявлении они отметили, что руководитель правительства "изменил и попрал память" героев, которые боролись против советских оккупантов в 1956 году во время революции. Годовщину событий отмечают именно 23 октября.

Политики заявили, что Орбан тесно сотрудничает с Россией и встречался с главой Кремля Владимиром Путиным не в интересах Венгрии. Они обратили внимание на тот факт, что президент РФ приказал своим педагогам вписать в российские учебники информацию о том, что в 1956 году в Венгрии была "фашистская революция".

Фото: Facebook

"Орбан снова предал и плюнул в лицо памяти героев 1956 года", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Венгерские оппозиционные деятели отметили, что история убийств, совершаемых россиянами, повторяются. Они назвали Путина военным преступником, по чьему приказу "российские солдаты снова убивают венгерских военных из Закарпатья" уже в войне против Украины.

Фото: Facebook

Заявления Орбана об Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 29 сентября заявил, что Украина не готова к членству в ЕС. Киев продолжает находиться в состоянии войны и неизвестно точное количество населения и контролируемой территории. Перед началом интеграции в ЕС нужно будет ответить на ряд вопросов.

Орбан 21 октября встретился в Китае с президентом России Владимиром Путиным и даже пожал ему руку. В мире резко раскритиковали и высмеяли концентрацию Венгрии на "деловых соглашениях" с лидером, чьи руки в крови.

Также 21 октября он заявил, что помощь Украине не в интересах народа Венгрии. По его словам, это простое цивилизованное поведение, оказание помощи, если такие действия не противоречат интересам его страны.

Напомним, 4 октября Орбан предложил Европейскому Союзу предоставить Украине вдвое меньше денег. Венгрия, по информации Bloomberg, получит 13 млрд евро от ЕС в обмен на согласование долевой помощи Украине.