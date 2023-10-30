В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ

Украинские силы обороны постепенно заходят на левобережье Херсонщины. Они контролируют берег Днепра, серую зону в районе Антоновского железнодорожного моста и выше по течению — до села Крынки. Фокус выяснял, что происходит там сейчас.

Украинская диверсионно-разведывательная группа захватила участок дороги между тремя поселками на левобережье Херсонщины. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW). В нем отмечается, что украинские силы удерживают некоторые позиции в Крынках, что в 30 км к востоку от Херсона, и продолжают ограниченные атаки на восточном берегу Днепра в районе Антоновского железнодорожного моста — вблизи населенных пунктов Подстепное, Пойма, Казачьи Лагеря.

Правда, американцы в своих утверждениях ссылаются на российские источники, в основном, телеграм-каналы.

В то же время пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что нельзя пока говорить о высадке украинских военных на левый берег Херсонской области в утвердительном тоне.

Хронология украинского наступления

Первые известия о том, что украинские силы форсировали Днепр, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области, появилась еще 14 и 15 сентября. Тогда же Россия заявила, что в таких сообщениях ничего нового нет — Вооруженные силы Украины готовились форсировать Днепр еще с июля.

Примерно в то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist заявил, что украинские военные могут успеть разорвать сухопутный коридор России с Крымом до наступления зимы. А один из вероятных путей — форсировать Днепр.

17-18 октября в Институте изучения войны уточнили: это отдельные подразделения двух украинских бригад морской пехоты пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки на Херсонщине.

20 октября американцы отметили, что украинское наступление на левом берегу Днепра на Херсонщине кажется масштабным, чем те рейды, что было раньше. Украинцы контролируют берег вдоль Днепра и возле Антоновского моста. Интересно, что в тот момент на Херсонщину приехал президент Владимир Зеленский, провел совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и наградил воинов.

На следующий день эксперты ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.

В то же время, если проанализировать российские источники, то можно заметить, что россияне до сих пор не воспринимают продвижение украинских войск как опасное — не заметна переброска войск, например, из-под Авдеевки для отражения этого удара.

Путь из Крынок в Крым

"Кто в Крым, а я — в Крынки" — это выражение принадлежит украинскому классику сатирической прозы Остапу Вишне. Он бывал в Крынках на левобережье Херсонщины несколько раз на отдыхе.

Возможно, если бы не Вишня и не война, о небольшом селе возле реки Конки, в 30 км на восток от Херсона, мало бы кто слышал. До полномасштабного вторжения в нем жило менее тысячи человек.

Крынки были оккупированы российскими войсками в первый день большой войны. После того из села уехало значительное количество людей. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС, из-за близости к нижнему течению Днепра, Крынки затопило. Люди, спасаясь от воды, также бежали.

Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС, из-за близости к нижнему течению Днепра, Крынки затопило Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

После того как вода сошла россияне оборудовали там позиции, и организовали склад боеприпасов.

Житель Крынки Василий, который выехал из села, говорит Фокусу, что оно разрушено полностью.

"Можно сказать, села нет. Сначала вода, затопив по крыши, забрала свое. От домов остались одни коробки. А также российские мины, которые смыло с берега. Люди боятся подойти к разрушенным домам, чтобы не подорваться. Это вероятно единственный населенный пункт, который вода разрушила полностью. Жизни там уже не будет", — констатирует он. Рассказывает, что в Крынках остались жить только те, кому совсем некуда ехать. "И то они живут на дачах со стороны Корсунки в большом дачном кооперативе. Туда вода дошла только по колено, поэтому остались стоять здания", — уточняет он.

Потом начались обстрелы. "Последние недели очень горячо, постоянные. Люди сидят по подвалам. Работает артиллерия и минометы, — продолжает он, — Несколько дней назад россияне были очень напуганы — наши попали куда-то хорошо, были и убитые, бежали и раненые. А до этого заходили наши ребята. Когда отошли, набежало много русни, видели их технику. Россияне пошли по заброшенным домам — искали, не осталось ли украинских военных".

Россияне контролируют несколько дачных кооперативов, с территории которых и обстреливают Херсон Фото: ТАСС

На вопрос об украинском контроле над Крынками Василий отвечает скептически: "Не слушайте военных экспертов. В Крынках все быстро меняется. Кто-то родным говорит: "Ура! Мы уже освобождены, видел наших ребят". А потом выяснилось, что они без техники пошли к Мелитопольской трассе. Поэтому впоследствии можно услышать: "Все, россияне вернулись, проводят у всех обыски, нагнали много техники". В посадках и лесах вокруг села — везде они. Так и живем. Сомневаемся, что через Крынки Крым пойдут освобождать".

Прилетает постоянно и в соседний населенный пункт — Казачьи Лагеря. "Что там происходит, сказать трудно, — говорит Василий, — Россияне, вроде, заявили, что люди, которые там остались, не будут получать помощь, пока не закончится война. Туда даже машины с хлебом перестали пропускать, мол "там ведутся бои".

Какие есть возможности для переправы войска

"Есть видео, на котором видно, что наши высадились в Крынках. Я не смог идентифицировать дома, какие именно на видео, но судя по виду, который открывается на реку Конку и Днепр, то это центральная часть Крынок, — говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов.

Он предполагает: дальше украинские группы пошли в лес, который рядом — возле Крынок едва ли не единственный участок, где сосны подходят к воде.

"Технику точно никто не видел, ее пока перебросить невозможно через Днепр. Единственное удобное место, где можно перебрасывать понтоны — район населенного пункта Львов. Там нет плавней, а сразу начинается вода, — продолжает он, — Там еще в советские времена тренировались войска переправляться через Днепр и противодействовать таким понтонным переправам. Остров на Днепре, который там есть, также сейчас контролируется Украиной. Но проблема в том, что на левом берегу дорога ведет к населенному пункту Корсунка, где стоит не менее полутора тысяч россиян. Среди них печально известная 205-я отдельная мотострелковая бригада, которую обвиняют в подрыве Каховской ГЭС, и подкрепление, которое переброшено с запорожского направления. Сейчас пытаются наступать на Крынки, безрезультатно. Россияне также контролируют автомобильную дорогу на Олешки. Для этого достаточно сидеть в женском монастыре, который расположен в Крынках. То есть чтобы преодолеть Днепр, надо плыть на лодках, переходить пешком остров — где-то 200 метров, дальше снова пересаживаться на лодки".

Иностранные партнеры передавали ВСУ определенное количество различных технических средств для организации переправ, мостов, а также десантных катеров Фото: zsu.gov.ua

Как объясняют военные эксперты, в октябре 2023 года на левый берег Херсонщины зашли подразделения двух бригад морской пехоты Украины — 36-й и 35-й. И это не первый такой случай — украинцы, действительно, все время пытаются подготовить плацдарм на левом берегу Днепра. А для этого имеют определенный запас — иностранные партнеры передавали определенное количество различных технических средств для организации переправ, мостов, а также десантных катеров. К тому же территории 15-20 км вдоль Днепра по левому берегу являются серой зоной, которые не контролируются ни одной из сторон полностью, хотя и обозначены как оккупированные. Там регулярно передвигаются и российские группы, которые обстреливают правый берег. Но сразу уходят в глубь, поскольку их накрывает украинская артиллерия.

Ситуация в районе Антоновского моста

Другие два населенных пункта на левом берегу Днепра, о которых говорится в сообщениях Института изучения войны — Подстепное и Пойма. Они ближе к Херсону, ниже по течению Днепра от Крынок.

К ним с правого берега вел железнодорожный мост, который ныне разрушен в районе реки Конка.

"Основной мост был сорван россиянами еще 11 ноября 2022 года. А через Конку был целый. Но сейчас на снимках видно, что и он лежит над водой, но по нему пешком можно передвигаться", — говорит Молчанов — И именно по нему в ночь на 18 октября ВСУ, действительно, продвинулись неожиданно для россиян вдоль железной дороги до поселка Пойма. Продвинулись пешим ходом. Зашли в село Песчановка. Затем произошли перестрелки. Они вышли и временно закрепились на железнодорожной станции Цюрупинск, которая находится сразу за плавнями, где проходит дорога Олешки — Новая Каховка. Затем зашли в лес — он 200 метров в ширину и километр в длину. В тот момент местные жители в Песчановке сидели в подвалах, слышали перестрелки".

После Молчанов отмечает: был ранен по меньшей мере один местный житель, его должны были госпитализировать.

23 октября украинские силы отошли и в районе этих населенных пунктов.

Сейчас плавни левого берега Днепра остаются под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

"А дальше — в районе Олешек — российский контроль. Оттуда они пытались отправлять в сторону Антоновского железнодорожного моста свои ДРГ на лодках. Но есть случаи попаданий по ним. Также россияне контролируют несколько дачных кооперативов, с территории которых и обстреливают Херсон. Но сейчас обстрелов стало меньше, потому что эта местность под огневым контролем ВСУ", — продолжает херсонский политолог.

Сейчас присутствие украинских сил обороны в плавнях левого берега Днепра дает перспективы для продвижения на высоты. Но для полноценной десантной операции там необходима вовлеченность несколько пехотных бригад, тяжелой техники, артиллерии. Это должен быть молниеносный удар, который позволит разрезать оборону противника и выйти на административные границы Крыма.

Силы обороны Украины контролируют берег вдоль Днепра и возле Антоновского моста, который после обстрелов стал непригодным для использования

"Возможно, надо было действовать сразу после подрыва ГЭС, когда Крынки, Песчановка и другие населенные пункты были затоплены. Тогда же россияне отошли, можно было занимать позиции в лесах на холмах. Что важно, что сосновые леса, которые растут на сугробах, не затоплялись. Можно было бы и занять дорогу, которая идет на Мелитополь, потому что ее часть была затоплена, по ней нельзя было передвигаться. Можно было, но так не произошло", — добавляет Владимир Молчанов.

Сейчас на этом направлении достаточные силы соперника. Россияне с самого начала планировали обороняться по линии Днепра. До подрыва Каховской ГЭС там была достаточно мощная линия обороны. После наводнения ситуация несколько изменилась, но фортификационные сооружения остается. Сейчас они создали еще одну линию обороны на случай украинского прорыва. Она проходит вблизи населенных пунктов: Олешки, Саги, Челбурда, вдоль автомобильной дороги. Их план — создать котел, чтобы с трех сторон крыть огнем.

А планы украинского командования — выйти к административной границе с Крымом, о чем военно-политическое руководство Украины заявляло не один раз.

Если говорить о дальнейших действиях. Может быть несколько вариантов. Один из них — действовать в серой зоне левого берега от Новой Каховки до дельты. А также на Кинбурнской косе. Другой — формировать плацдарм, как, например, Лютежский, то есть тот, который был захвачен, на котором можно закрепились и куда можно перебросить большую часть войск с техникой. И второй вариант — это и был первоначальный украинский план. Но в 2023 году эти планы воплотить не удалось, ведь россияне взорвали плотину. Вода разлилась, сошла, но оставила мокрый грунт, по которому не могла передвигаться бронетехника.

"Но, возможно, цель не форсировать Днепр, а сделать так, чтобы оттянуть с запорожского направления российские силы. И мы уже видим, что с Пологовского направления силы идут", — говорит Молчанов.

Сейчас выход к Азовскому морю и возможность перерезать каналы снабжения россиян зависит или от боев за Токмак, после чего удержать Мелитополь и Бердянск будет россиянам почти невозможно, или от наступления с правого на левый берег Днепра.