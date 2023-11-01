Новый венгерский диктатор. Почему Виктор Орбан ведет Венгрию к изоляции в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан становится все более токсичным и постепенно попадает в изоляцию. И это из-за авторитарного стиля правления и антиевропейской риторики, в частности, и об Украине. Он резко выступает против помощи Украине, блокирует предоставление дополнительного финансирования, едет в Китай на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поддерживает Дональда Трампа. Перечень поступков и заявлений венгерского политика далеко не исчерпывающий. Фокус разбирался, как они будут влиять на отношение к Украине, и какое будущее ждет страну в ЕС в условиях сохранения власти Орбана.

Венгрия идет против политики ЕС

"У нас и раньше были разногласия во мнениях, и нам удавалось сохранить единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее", — сказала эстонский премьер Кая Каллас во время саммита Европейского союза, который состоялся в конце прошлой недели. Другими словами она отметила: Венгрия становится проблемой для Евросоюза.

По ее словам, Венгрия на политическом уровне продолжает придерживаться взглядов, противоположных большинству стран-членов Союза, а также остается за пределами Еврозоны, несмотря на высокую инфляцию. "Венгрия нуждается в ЕС", — добавила Каллас и одновременно добавила, что у ЕС пока нет мощного инструмента для противодействия тому, что делает Венгрия.

Резко высказался и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он сказал, что никто не обязывает Венгрию быть членом Европейского Союза.

Эти и другие подобные упреки в адрес Венгрии были вызваны заявлениями руководства этой страны о том, что ЕС якобы лишает страну права на идентичность путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по словам Орбана, венгры отвергают, и сравнил ЕС с Советским союзом.

Эксперты отмечают, подобное поведение Орбан позволял себе всегда, но от начала прямого противостояния России с Западом, оно стало более заметным из-за прямой поддержки Венгрией действий России. Однако либеральный и демократический Европейский союз не отвечал Будапешту жестко.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто систематически повторяет нарративы российского МИДа

Когда речь идет о жесткости, не говорим о принудительном исключении страны из ЕС. Это невозможно — выход возможен только при условии добровольного согласия страны, например, как было в случае Великобритании и брекзита. Существуют другие инструменты, говорит Фокусу президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец. Среди них возможность не принимать решение обязательно единогласно всеми странами-членами, а большинством. Тогда можно не учитывать в определенных аспектах позицию Венгрии. Но на это необходима политическая воля, которой пока нет. Зато ЕС до сих пор пытается всячески искать компромиссы, что приводит к углублению кризиса.

Да и Венгрия не может отказаться от ЕС. Об этом говорит Фокусу политолог Игорь Петренко.

"Венгрия является второй страной по объему денег, которые они получают от ЕС. Кроме того, страна получает финансирование и из различных фондов. То есть Венгрия является дотационным государством, — объясняет он, — Если раньше ЕС использовал подход пряника — скорее шел на уступки Орбану, давали ему то, что он хотел, то сейчас они применяют технику кнута — дают сигналы и урезают получение средств. И не только из-за выпадов в адрес Украины. У Венгрии есть свои проблемы: судебная реформа, отсутствие свободных медиа, соблюдение прав человека. К Венгрии есть ряд вопросов, как к стране, которая нивелирует принципы, ради которых создавался ЕС".

Борель, когда замечает, что Венгрию в ЕС никто не держит, посылает Орбану серьезный сигнал, убежден он.

"Такие слова оправданы и тем, чтобы повлиять на венгров, которые голосуют за Орбана и, согласно соцопросам, тотальным большинством не хотят выходить из ЕС, — продолжает эксперт, — Орбан делал несколько попыток прощупать общество по поводу выхода из ЕС. Политтехнологи писали различные материалы, на экранах телевизоров появились различные "отмороженные" политики, которые не от имени партии Орбана, но аффилированные с ним, а "независимо", высказывали подобные мысли. Но реакция венгров была четкая и жесткая — они точно не будут поддерживать выход своей страны из ЕС. Такой сигнал — попытка повлиять на динамику внутриполитических взглядов. Но в целом ЕС будет заинтересован, чтобы искать альтернативу у Венгрии, поддерживая определенную внутренние политические силы в Венгрии, которые смогут доказать иную, проевропейскую, политику".

Венгрия между Китаем и Россией

А причин недовольства ЕС действиями Венгрии есть несколько. И не на последнем месте очень близкие связи с РФ.

Накануне саммита ЕС Виктор Орбан слетал в Пекин на форум "Один пояс, один путь". Именно там он лично встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам представителя венгерского премьера, во время встречи обсуждались поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики, поскольку по контракту 2014 года "Росатом" строит атомную электростанцию в Венгрии. Сам же Орбан заявил в комментарии российским журналистам, что Венгрия никогда не хотела противостоять РФ и пытается спасти двусторонние контакты. В то же время российский диктатор отметил динамичное развитие российско-венгерских отношений.

Будапешт блокирует решение о предоставлении помощи Украине, поскольку Киев внес венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны Фото: OTP Bank

И не только в энергетике, поскольку во время встречи с президентом РФ венгерский премьер назвал развязанную Россией войну против Украины "военной операцией". А потом объяснил: Венгрия не поддерживает Россию, но политика Венгрии отличается от политики ЕС тем, что официальный Будапешт "выступает за мир". И именно такая политика обусловливает его контакты с Путиным.

Но, очевидно, власти Венгрии во главе с Орбаном тяготеют к контактам с Россией. Об этом уже неоднократно писал Фокус. Причина — экономические отношения, а точнее — зависимость, в частности, от энергоресурсов. Именно поэтому Орбан жмет руку Путину, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто летает в Минск, чтобы ручкаться с Александром Лукашенко.

Лидеры ЕС и во время саммита и в других публичных выступлениях говорят, что подобные контакты с диктаторами недопустимы.

"Но после таких контактов вряд ли будут санкции со стороны ЕС в адрес Венгрии, — продолжает Петренко, — Конечно, это вызывает осуждение. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы РФ. Но думаю, что европейцы прекрасно понимают прагматичность и Орбана и Сийярто и в целом Венгрии. Они таким образом торгуются с Европейским союзом. Венгерские власти хотят получить от РФ какие-то ресурсы и финансовые средства. Орбан не просто хочет скидки официального характера, ему также важно иметь средства, чтобы подпитывать свой режим. Его режим во многом держится на теневых схемах и поступлениях. Орбан должен удерживать свои медиа и лояльность оппозиционных депутатов".

Европейцы это видят, но не имеют подхода, что делать с этим.

"Но политика изоляции, когда на заседаниях ЕС Виктор Орбан стоит отдельно от всех, раньше работала. Но глобально ЕС — заложник своих предыдущих подходов. Что усиливает оптимизм, так это то, что ЕС будет руководствоваться внутренней и внешней ситуацией в Венгрии".

В чем радикализм Орбана и его вред Украине

Со временем Орбан хочет быть похожим на радикального политика. Такого себе венгерского Дональда Трампа, но с диктаторскими возможностями. Сейчас Орбан в Венгрии достиг конституционного большинства, контролирует полностью свою страну, в том числе и медиа. Он пытается быть популярным внутри страны, как Путин в России. Эта риторика является неотъемлемой частью политического образа Орбана.

Ранее эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак в комментарии Фокусу, к примеру, отмечал, что венгерские чиновники высокого уровня очень любят бросать какие-то заявления, которые можно по-разному понимать, это их стиль ведения коммуникации. "Орбан сам когда-то говорил, мол, не смотрите, что я говорю, а что я делаю. Он довольно часто не следит за своими словами или намеренно говорит, чтобы проверить реакцию аудитории", — объяснял аналитик.

Орбан пытается подражать Путину, хочет быть таким же популярным в своей стране

Сейчас венгерское правительство задерживает новую военную помощь ЕС Украине на 500 млн евро. Будапешт блокирует решение о предоставлении поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Но еще в начале октября Украина исключила его из списка, после чего позиция Венгрии не изменилась, она требует юридических гарантий, что ситуация не повторится.

"Далее он говорит, что этого недостаточно, поэтому еще давайте гарантии, что эти санкции повторно не будут наложены. Но как их можно давать, если этот ОТП банк и в дальнейшем будет нарушать санационную политику", — эксперт.

Что касается Украины, то сейчас политика соседней Венгрии не должна быть для Украины определяющей. Судьба помощи решается не в Будапеште, а в Брюсселе и Вашингтоне, поэтому сейчас эксперты отмечают, что работать надо с ними, не отвлекаться на высказывания и визиты Виктора Орбана. В ЕС же должны быть более активными в признании политики Венгрии неприемлемой, следствием чего может быть лишение ее лидеров определенных рычагов влияния на ЕС. Но изолировать и отстранить одну из стран от принятия ключевых решений не удастся, и это также надо понимать. Особенно, когда во второй половине 2024 года Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС.