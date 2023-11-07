Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине

В последнее время общество серьезно обсуждает, какие отношения между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Ситуацию подогревают заявления о вероятных выборах президента, которые могут состояться в марте 2024 года. Фокус узнавал, решится ли верховный главнокомандующий уволить своего важнейшего генерала из-за политических амбиций.

"Упрек Зеленского высшему генералу сигнализирует о расколе в украинском руководстве". Под таким заголовком на днях вышел материал в американском издании New York Times. Он о реакции на колонку главнокомандующего Валерия Залужного в издании The Economist, в которой тот заявил, что война зашла в тупик, была полезной для россиян.

Критиком выступил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который в окружении Зеленского отвечает за международное направление. "На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы — это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы же тогда облегчаем работу агрессору", — сказал он. И предположил: это мог быть "очень глубокий какой-то стратегический замысел".

Например, объяснение ситуации после обнародованной информации в издании Time, в котором журналист Саймон Шустер рассказал о том, на каком этапе сейчас находится российско-украинская война, об ощущении измены партнерами у Зеленского и увольнении одного из ответственных генералов за контрнаступление, которое происходит медленно.

Позже на высказывания Залужного отреагировал и Зеленский — в комментарии журналистам сказал, что ситуация не является патовой.

А дальше было увольнение главнокомандующего Сил специальных операций Виктора Хоренко. Причем достаточно успешного командира, который организовал операции по уничтожению командных пунктов и логистических целей россиян, в частности на территории РФ. Некоторые эксперты назвали это отстранение от должности политическим вмешательством в военное руководство. И что важно — произошло оно за спиной Залужного — уволил президент по представлению министра обороны Рустема Умерова.

После этого некоторые эксперты, в частности те, на кого ссылаются источники New York Times, говорят, что Залужный может быть в очереди на увольнение, потому что он говорит от имени армии не то, что хотят слышать и в Офисе президента. А именно об отсутствии прогресса на поле боя, заметных потерях и замораживании конфликта, если армия Украины не получит более совершенное оружие.

Эффект Жолквы: почему иногда комментарии излишни

Политолог Николай Давидюк в комментарии Фокусу говорит, что отношения между Офисом президента и Валерием Залужным даже после двух публикаций в медиа были бы лучше, если бы не звучали посторонние комментарии. Он намекает на уже упомянутые заявления Игоря Жовквы.

"Пока Жовква не начал комментировать заявления Залужного, не было негативных заголовков в New York Times о расколе, — говорит он, — Жовкве не стоило вмешиваться, а так его слова привели к негативным последствиям и даже потере имиджа страны. После этого президенту пришлось все выкручивать, исправлять сказанное Жовквой. Что касается Залужного, то главнокомандующий сказал все правильно. Это были холодные, четкие, инструктажные месседжи Запада, какое оружие надо поставлять в Украину".

Эксперт убежден: сейчас не может идти речь о конфликте такого уровня, потому что в Украине война.

"И для Залужного, и для Зеленского враг один. И это Путин. Они противостоят ему: Зеленский играет на политическом поле, Залужный — на настоящем. Наоборот, мне кажется, своей колонкой Залужный пытался выручить Офис президента после статьи в Time. Она перебила нарратив, что солдат в Украине мало, поэтому оружие можно не давать, о чем в своем материале сказал Саймон Шустер. Статья Залужного также обескураживала утверждение, что, мол, в Украине коррупционеры и надо менять политику. Поэтому в целом Залужный усилил имидж страны", — добавляет политолог.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в окружении Зеленского отвечает за международное направление деятельности Фото: Офис президента

Напомним, за время войны Залужный выходил в медиа трижды. И каждый раз метко — после его высказываний в Украину увеличились поставки оружия.

В то же время сложно сказать, обсуждал ли ранее свои медийные проявления Залужный с Офисом президента.

"Если мы говорим, что надо согласовывать — это значит в стране диктатура и автократия. Все, кто выходит в публичное пространство, должен у кого-то спрашивать согласования? В рамках единого марафона мы к этому привыкли, но это нигде не прописано. Когда мы говорим о стране, то имеем в виду свободную и независимую, где на такие вещи разрешения спрашивать не надо", — заключает Николай Давидюк.

В то же время политолог Петр Олещук предполагает, что подобные колонки могут быть и частью единых спланированных действий.

"Мы же не знаем, было ли согласование или нет. И никто об этом рассказывать не будет, — заявляет он Фокусу, — Мы не знаем какую конкретно цель эту публикация преследовала. Должна ли она была повлиять на западный истеблишмент с целью стимулирования какого-то нового этапа поддержки Украины. Думаю, возможно".

Является ли этот конфликт искусственным

"Истории о конфликтах с Залужным педалируются с момента начала полномасштабной войны. Именно тогда основная масса людей узнала, что у нас есть главнокомандующий по фамилии Залужный, который имеет влияние, — говорит в комментарии Фокусу Олещук, — И с тех пор в любой непонятной ситуации на фронте или на Банковой журналисты пытаются писать о конфликте Зеленского с Залужным. При том что, все должны понимать, что Зеленскому нужны результаты на фронте, потому что от этого зависит его политическое будущее".

А политическое будущее Зеленского невозможно без побед и действий эффективного главнокомандующего.

"Руководителю же армии, чтобы быть эффективным, нужна политическая поддержка, современное оружие и другие моменты, которые помогут обеспечить надежный тыл. Ведь без тыла ни одна армия воевать не сможет. Поэтому они совместно должны работать на результат. Поэтому все разговоры о разладе я оцениваю как спекуляцию", — добавляет аналитик.

И такие спекуляции, по его мнению, заметны последние полтора года. Некоторые представители украинской политической оппозиции решили играть в игру на расколе между политическим и военным руководством исключительно ради простой цели, чтобы одновременно хвалить армию и критиковать политическое руководство. Для некоторых украинских политиков педалирование такого конфликта — это своеобразное отрицание Зеленского: чтобы не говорить во время войны негативно о президенте, можно создать конфликт.

Увольнение Залужного: обсуждаемое решение?

Слухи о напряжении между президентом и командующим Вооруженными силами относительно стратегии и командных назначений появились не сейчас. А статья в Time только их усилила, обращая внимание на возможное увольнение, как написал Шустер, топ-генерала за провал контрнаступления.

Однако пока мало кто поверит в возможность увольнения Залужного, ведь это была бы роковая ошибка Банковой — Залужный сконцентрирован на войне.

"Если Зеленский решится на этот шаг, это делегитимизирует его как президента, — уверен Николай Давидюк, — Залужный сегодня самый рейтинговый военный с наибольшим рейтингом доверия к нему, как к военному и человеку. Залужному сегодня больше верят, чем церкви. Если мы начнем увольнять тех, кого Украина считает лучшими, то это будет самая большая ошибка и в глазах общества, и в глазах международных партнеров".

Генерал Залужный имеет неоспоримый авторитет и незапятнанную репутацию в украинском обществе Фото: Getty Images

Но при этом эксперт не исключает, что идеи о возможном увольнении время от времени появляются на Банковой.

"О чем думает президент, и что ему приносят его советники — написал Саймон Шустер. Есть проблемы. Президента окружает большое количество людей, которые ему приносят некачественные решения. Могут ли ему "носить" увольнение Залужного? Теоретически — да. Но мы этого наверняка знать не можем, мы не работаем в Офисе президента, — объясняет он. — Но те, кто их несут — самые большие предатели. Если, к примеру, у вас есть ядерное оружие, а вам говорят продать его, то это не ваши друзья. У нас есть супер оружие — генерал, которого с руками и ногами заберут в НАТО. Ему дадут высокую должность, а мы останемся ни с чем".

Возможная отставка Залужного — слишком теоретический пока вопрос. Об этом говорит и Олещук.

"Предполагать можно все что угодно, но я противник впадать в то состояние, в котором живут российские оппозиционеры, которые каждый месяц хоронят Путина и потом это обсуждают и порождают пустые разговоры, не основанные ни на чем, — отмечает он. — Чтобы что-то серьезно обсуждать, надо иметь основания. Сейчас для всех адекватных украинских политиков важнейшая задача — обеспечение результата на фронте. Именно от этого зависит политическое будущее всех".

Сейчас эксперты отмечают: в Офисе президента точно есть ревность в сторону главкома, но она не основание для такого отчаянного шага.

Какие политические перспективы Залужного

В чем эксперты единодушны: если так случится, что Залужного "выжмут с войны", то он точно пойдет в политику. И превратится в главного политического конкурента Владимира Зеленского.

"Показатели положительного отношения, доверия к Залужному максимальные, тотальные. Они точно в районе 90% — как и показатели веры в нашу победу или доверие к ВСУ. В этом плане Залужный стоит рядом с Зеленским — они имеют схожие показатели. Все остальные — и политики, и общественные деятели — имеют гораздо более низкие показатели доверия или удовлетворенности их действиями", — сказал в комментарии Би-би-си социолог Алексей Антипович в июне 2023 года.

Эксперты говорят, это благодаря как личным качествам, в частности сдержанности и непубличности, так и взвешенным решениям, которые были приняты при планировании военных операций. Именно этого всегда не хватало украинской политике.

"Обращаясь к логике событий последних двух лет, очевидно, у Залужного один интерес — победа на поле боя над Россию. Все остальное, как показывает опыт, ему неинтересно. Он не делает громких заявлений, в телевизоре не выступает, на публике не появляется. Его также не заметно на дипломатических встречах и рекламных плакатах. Если бы Залужный стремился пойти в политику, он бы был более активным — прямо или в скрытой форме. Как военный и генерал просто делает свою работу так, чтобы враги еще 100 лет боялись лезть на эту территорию", — убежден Николай Давидюк.

После победы у украинского избирателя будет высокий запрос на политические проекты связанные с ветеранами войны Фото: Генштаб ВСУ

"Мы с вами не можем ответить за Залужного, есть ли у него политические амбиции, — отвечает риторически на вопрос о вероятном политическом будущем Залужного Петр Олещук, — Любые политические амбиции для военнослужащего означают необходимость покинуть ВСУ. Для многих из них — это не надлежащее основание".

В любом случае, чтобы реализовывать политические амбиции кому-либо, в частности, на президентских выборах, необходимо, чтобы эти выборы в стране состоялись. Но в условиях вооруженной агрессии, активной фазы войны это невозможно. Однако мы не можем исключать то, что вокруг главкома Валерия Залужного формируется имидж человека, который может прийти в политику после завершения войны. За его внимание уже соревнуются отдельные политические силы, или же вокруг него уже образуются мифические политические проекты.