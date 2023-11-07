Уже на этой неделе: депутаты Рады намекнули на увольнение одного из министров Кабмина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не назвал имя претендента на увольнение, но, по словам его коллеги Ярослава Железняка, должность покинет Вадим Гутцайт.

Верховная рада должна отправить в отставку одного из министров КМУ. Кандидатом на увольнение стал министр спорта Вадим Гутцайт. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Попробую быть более быстрым, чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Арахамия не назвал имя министра, но, по словам другого нардепа, а именно Ярослава Железняка (фракция "Голос" — ред.), должность покинет министр спорта Вадим Гутцайт.

"Уволят министра спорта — Вадима Гутцайта", — написал ранее Железняк в своем Telegram-канале.

Эту же информацию в разговоре с РБК-Украина подтвердили и источники в монобольшинстве.

Напомним, ранее появилась информация, что звездный экс-футболист и тренер Андрей Шевченко, который первым заявил о выходе из состава НОК из-за назначения туда нардепов от ОПЗЖ, якобы собирается занять кресло министра молодежи и спорта.

Вадим Гутцайт: что о нем известно

Вадима Гутцайта назначили на должность министра 4 марта 2020 года. До этого он возглавлял департамент молодежи и спорта КГГА.

В ноябре 2022 года Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Он сменил Сергея Бубку, который 17 лет занимал эту должность.

Вадим Гутцайт находится на должности министра с 2020 года

В декабре 2021-го министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что его ведомство получило самый большой годовой бюджет в истории - 8,2 млрд гривен. По его словам, он должен был направить средства на развитие инфраструктуры.

За время пребывания Гутцайта в должности состоялся самый громкий за историю Украины допинговый скандал. Глава дал интервью Фокусу по этому поводу.