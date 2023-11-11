"Готовы к компромиссам": Данилов ответил на заявление Орбана о членстве Украины в ЕС

По мнению секретаря СНБО, если Киев в короткие сроки выполнит требования ЕС, то европейское сообщество не будет против вступления в союз Украины.

Украина может пойти на некоторые компромиссы, чтобы стать членом Европейского союза. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов "Украинскому Радио" 10 ноября.

Алексей Данилов прокомментировал намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока не будут учтены требования Будапешта касательно языка и образования.

Секретарь СНБО считает, что если Украине удастся быстро выполнить требования Евросоюза, то европейское сообщество не будет выступать против ее членства. Он отметил, что одной из основных задач сейчас является преодоление коррупции.

"Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС", — сказал Данилов.

По мнению чиновника, соответствующие законы будут обязательно приняты, чтобы Будапешт больше не мог спекулировать на упомянутых темах.

Вступление Украины в ЕС: что говорят в Венгрии

Напомним, 10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве с Украиной. По его словам, это "четкая позиция" Будапешта.

Ранее, 9 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не выполнила условий для членства в ЕС. По его словам, вступление Украины в союз в период военных действий может привести к войне в "сообществе".

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 9 ноября заявила, что Украина сможет достичь согласия с Венгрией об уровне выполнения требований ЕС по защите прав национальных меньшинств.