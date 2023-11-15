Зеленский поговорил по телефону с президентом Словакии: о чем шла речь

По словам украинского лидера, Зузана Чапутова высоко оценила прогресс Киева на пути к переговорам о вступлении в Евросоюз.

В среду, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский выразил благодарность Зузане Чапутовой за высокую оценку прогресса Киева на пути к переговорам о вступлении Украины в Европейский союз. Президент также отметил, что представитель Братиславы принял участие во встрече советников по имплементации "формулы мира".

Кроме того, политики обсудили продолжение украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке, а также вызовы в области энергетической безопасности, с которыми Украина может столкнуться в зимний период.

Зузана Чапутова упомянула о переговорах с Владимиром Зеленским на своей странице в социальной сети X.

"Поговорила с президентом Зеленским, чтобы поздравить его и жителей Украины с прогрессом на пути к ЕС, что также отражено в решении Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о вступлении. Мы также обсудили дальнейшую поддержку и двустороннее сотрудничество", — написала президент.

Напомним, 14 ноября министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что страна перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов. При этом он подчеркнул, что Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального действия.

Ранее, 13 ноября, Союз автоперевозчиков Словакии заявил о намерении заблокировать границу со словацкой стороны для украинских перевозчиков, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозки внутри Евросоюза.