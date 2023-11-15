Идею членства Украины в НАТО без всех территорий обсуждают во властных кабинетах, — эксперт

По словам Вадима Трюхана, заявления экс-генсека Альянса Расмуссена не остаются незамеченными как на Западе, так и в Украине. С начала вторжения он занимался разработкой дополнительных гарантий безопасности для Киева вне военного блока.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен фактически адвокатирует вступление Украины в Альянс в пределах подконтрольных правительству Украины территорий. На эту тему в комментарии Фокусу высказался эксперт-международник Вадим Трюхан.

"Бывший генсек НАТО — политик не из ведущей страны НАТО, он не может играть ведущую роль в решении этого вопроса. Но тем не менее — это человек, которого знают в политических кругах ЕС, и те идеи, которые он публично артикулирует не могут оставаться незамеченными. Поэтому нельзя недооценивать влияние его заявлений", — говорит он.

Как известно, бывший генсек НАТО — один из тех, кто почти с начала полномасштабного вторжения работает над подготовкой предложений по дополнительным гарантиям безопасности для Украины вне НАТО, он является одним из разработчиков проекта Kyiv Security Compact.

Этот документ был подготовлен в течение мая-сентября 2022 года специальной созданной международной консультативной группой при Офисе президента Украины и представлен президенту Зеленскому в сентябре. В нем говорится, что к договору могут присоединяться такие страны как США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы, подписывая двусторонние соглашения.

"То, что Расмуссен имеет определенные аффилиации с властью Украины — нынешней и бывшей, может косвенно свидетельствовать, что через него власть хочет протестировать саму идею, посмотреть, какая реакция будет у гражданского общества, и общества в целом. Но подтверждений того, что он выполняет некий заказ, мы никогда не получим, — добавляет Вадим Трюхан, — Расмуссен является человеком довольно независимым. Предположить, что его кто-то пытается использовать в темную довольно сложно — у него есть своя позиция. То есть такой гибридный кейс, когда Расмуссен артикулирует позицию, что многие будут считать, что это позиция, которую, в частности, обсуждают в украинских властных кабинетах. Но суть в том, что публичное заявление Расмуссена является в определенной степени темой для обсуждения во многих сообществах, форумах, властных кабинетах. В то же время, многие были бы счастливы, чтобы Украина пошла на какую-то сделку, которая бы исключала бы и членство в НАТО, и вопрос отказа от продолжения войны до победы".

Напомним, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что можно присоединить Украину к НАТО в пределах подконтрольных ныне Правительству Украины территориях.

Ранее министр обороны Нидерландов поддержала вступление Украины в НАТО частями.

Больше читайте в материале Фокуса "По примеру Германии. Почему вступление Украины в НАТО не должно быть обменом территорий".