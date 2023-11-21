"Не с нами война": в ОП назвали причину претензий Орбана к Украине (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, у венгерского министра есть определенные отношения с Европейской комиссией, поэтому вопрос упирается исключительно в финансовую выгоду.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не ведет войну с Украиной, однако хочет при помощи нашей страны получить выгоду для себя. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 21 ноября.

По его словам, венгерский политик строит планы, в которых его страна получит определенные преимущества от Европейской комиссии. С этим и могут быть связаны его действия и угрозы заблокировать процесс вступления Киева в ЕС.

"Есть позиция господина Орбана, который достаточно жестко там отстаивает свои позиции, которые нам не очень нравятся. Но это не с нами война у господина Орбана. Он использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией — он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях. Не более того", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно было отмечено, что в нынешней ситуации все впирается в деньги.

Высказывания премьера из Будапешта также прокомментировал президент Украины. Владимир Зеленский считает, что позиция Венгрии о будущем членстве Киева в Европейском Союзе не является сильной проблемой.

"Еще нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой, зависит от многих вещей. На сегодня мы готовы, и я вижу реакцию положительную (со стороны Евросоюза. — ред.)", — заявил глава государства.

Напомним, 10 ноября исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда заявил, что Венгрия считает Украину большим конкурентом, в связи с чем и начинаются претензии. Будапешт надеется получить часть денег, которые должны быть предназначены Киеву.