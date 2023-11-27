"Возмущены поведением": нардепа Безуглую попытаются выгнать из фракции "Слуга народа", — СМИ

Большинство нардепов из монобольшинства не поддерживают заявления Марьяны Безуглой, сообщили источники журналистов. Чтобы ее исключить из фракции, руководство партии должно поставить вопрос на голосование.

Народные депутаты от "Слуги народа" хотят исключить свою коллегу Марьяну Безуглую из фракции в Верховной Раде. Однако не уверены, что смогут этого добиться. О деталях ситуации относительно Безуглой рассказали на портале "Суспільне".

Журналисты портала пообщались с двумя народными избранниками из "слуг народа", имена которых не называли. Эти анонимные источники заявили, что большинство нардепов из фракции не поддерживают публикаций Безуглой, в которых она требует увольнения главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Большинство депутатов возмущены поведением Безуглой и предлагают ее исключить", — процитировали журналисты источники.

Однако политики не уверены, что смогут добиться желаемого. В частности указывают, что этот вопрос могут даже не поставить на голосование.

"Впрочем не факт, что это вынесут на голосование", — сказали они в анонимном разговоре с медиа.

Глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия в соцсетях пока не комментировал возможность исключения нардепа.

Марьяна Безуглая — детали ситуации

Напомним, заместитель главы комитета по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая 26 ноября опубликовала на странице Facebook сообщение о российско-украинской войне. В тексте указывается, что Залужный якобы должен был представить план обороны Украины на 2024 год, но не сделал этого. Поэтому нардеп заявила, что главнокомандующего нужно уволить.

Через сутки СМИ опубликовали комментарий пресс-секретаря "Слуг народа" относительно выступлений политика. В комментарии указано, что она "сама себе пресс-служба" и может говорить, что считает нужным.

Между тем народные депутаты от других фракций предлагают освободить Безуглую от исполнения обязанностей в оборонном комитете. Соответствующее заявление подали на имя главы комитета Александра Звитневича.

Напоминаем, 20 ноября Безуглая высказалась относительно мобилизационных мероприятий в Украине и отметила, что имеет замечания к работе Залужного и "будет его контролировать". 24 ноября на заявление по мобилизации откликнулся нардеп Роман Костенко. Политик утверждает, что проблему с мобилизацией планируют решить парламентарии — работают над соответствующим законопроектом.