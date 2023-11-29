Нардеп Лабазюк вышел из СИЗО под залог в более 40 млн гривен, — журналист

Политика обязали сдать загранпаспорта, а также не общаться со свидетелями по делу.

Народный депутат от политсилы "За Майбутнє" Сергей Лабазюк, которого подозревают в попытке подкупа государственных служащих, уже вышел из СИЗО под залог в 40,26 млн грн. Подробности сообщил журналист Олег Новиков в Telegram-канале.

Политик вышел из-под стражи в день своего ареста, 28 ноября. В сообщении Новиков отметил, что политик обязан прибывать по первому вызову. Ему запрещено отлучаться из Киева и Хмельницкой области (разрешено свободное передвижение между регионами). Он также должен сдать загранпаспорта, а также не общаться со свидетелями по делу и тому подобное.

В комментарии "Бабелю" адвокат Лабазюка Евгений Грушовец объяснил, что залог вносил не сам нардеп. Не разглашается, кто именно это сделал.

Дело Лабазюка

Сергея Лабазюка, народного депутата от "За Майбутнє", Высший антикоррупционный суд 28 ноября отправил в СИЗО. Его обвинили в попытке подкупа государственных служащих. Судебная инстанция применила к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 21 января включительно.

В сообщениях не указывается фамилия народного депутата, однако в ОО "Центр противодействия коррупции" заявили, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

Следователи считают, что мужчина стремился получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов. Речь шла о 1 млрд гривен. В августе он обратился к главе Министерства восстановления и пообещал отдавать с каждого подряда 3-5% от стоимости.

Напомним, НАБУ опубликовало материалы по делу в отношении Юрия Щиголя, руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации и его заместителя Виктора Жоры, которых подозревают в хищении 62 млн гривен.