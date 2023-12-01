"Получил письмо": вице-спикер Корниенко объяснил, почему Порошенко не выпустили за границу (видео)

Народный избранник от партии "Слуга народа" не обнародовал текст документа, в котором говорилось о зарубежной командировке руководителя партии "Европейская солидарность".

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о получении письма относительно выезда за границу пятого президента Украины Петра Порошенко. После этого он принял решение отменить разрешение, которое ранее подписал глава Рады Руслан Стефанчук. Вице-спикер рассказал о ситуации с выездом Порошенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Корниенко сказал, что руководитель парламентской партии "Европейская солидарность" указал как основание для выезда участие в непарламентском мероприятии. В частности, должен был посетить форум Международного демократического союза. Также должны были быть встречи "высокого уровня".

"По нашим внутренним документам, внутренним принципам, участие в партийных мероприятиях допускается", — подчеркнул вице-спикер.

Однако потом отметил, что был вынужден издать распоряжение об отмене разрешения на выезд. Основание — получение "письма [с грифом — ред.] "Для служебного пользования (ДСП)". Ознакомившись с содержимым письма, он отменил решение, которое ранее принял спикер Руслан Стефанчук.

О содержании письма "ДСП" Корнийчук не рассказал. В завершение подтвердил, что Рада продолжает оформлять командировки на выезд представителям парламентских фракций и групп, в том числе — для "Европейской солидарности".

На странице Facebook спикера Рады Руслана Стефанчука пока нет реакции на действия Корниенко, который отменил подписанный им документ. В последнем посте говорится о годовщине референдума, во время которого украинцы проголосовали за независимость.

Выезд за границу — детали ситуации с Порошенко

Отметим, 1 декабря Петр Порошенко сообщил, что ему не удалось выехать за границу в командировку, хотя он и имел соответствующее разрешение, подписанное Стефанчуком. На границе его остановились работники ГПСУ и указали, что это разрешение отменено.

Впоследствии скриншот документа, на который ссылались пограничники, опубликовал народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В тексте указано, что его оформили за два дня до инцидента на границе — 29 ноября.

Об инцидентах с пересечением границы, которые время от времени случаются с Порошенко, СМИ писали весной 2023 года. В частности, его только с третьей попытки выпустили из Украины — политик направлялся на саммит Европейской народной партии. Аналогичная ситуация произошла до начала вторжения РФ: в январе 2022 года его не пропустили в Брюссель.

Напоминаем, 30 ноября стало известно о документе, в котором парламентские фракции и группы согласились, что следующие выборы в Раду состоятся после войны. Между тем один из украинских экспертов предполагал, что эти выборы могут состояться в 2024 году, в отличие от выборов президента.