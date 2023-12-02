"Существует реальная угроза жизни": нардепа Дубинского избили в СИЗО, — адвокаты

Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезда сотрудников полиции для составления акта о телесных повреждениях. Медики констатировали у него множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в госизмене и сотрудничестве с российской разведкой, избили в следственном изоляторе. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили адвокаты парламентария в его Telegram-канале.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО", — говорится в сообщении.

Адвокаты заявили, что "кто-то заинтересован в физическом устранении" Дубинского

На место прибыла "скорая". Медики констатировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Сейчас Дубинский с адвокатами ожидает приезда сотрудников полиции для составления акта о телесных повреждениях.

"Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюськи, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко", — отмечает адвокат нардепа.

По информации в заметке, существует "реальная опасность здоровью и угроза жизни народного депутата Украины".

"Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО. Адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ для того, чтобы обеспечить сохранение его жизни", — добавляют в сообщении.

Александр Дубинский: детали дела

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили о начале уголовного производства против народного депутата Александра Дубинского. В частности, политика подозревают в госизмене по ст. 111 Уголовного кодекса.

Правоохранители рассказали о некоторых деталях дела фигуранта. Согласно данным следователей, Дубинский имел кличку "Буратино" и, как подозревают, использовался российскими агентами для расшатывания ситуации в стране, для информационных спецопераций против участников Революции Достоинства и для влияния на американские президентские выборы.

Руководил группой украинцев, которые воплощали в жизнь российские планы, Андрей Деркач — экс-нардеп, которого также подозревают в госизмене и работе на ГРУ России.

В 2019 году Дубинского избрали своим представителем в парламенте жители избирательного округа №94 в Обухове Киевской области. Одним из его соперников был Виктор Романюк, народный депутат 7 созыва от партии "Народный фронт". В том же округе баллотировался Игорь Кононенко, который после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года вышел из БПП.

Напомним, ранее Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, который временно ведет его адвокат, что его удерживают в общей камере, то есть проживает он в ней не сам, и бесплатной, то есть "без особых удобств".