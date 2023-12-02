С Вилдерсом не хотят сотрудничать: ключевые партии Нидерландов отказались от коалиции

В Нидерландах откладывают коалиционные переговоры, поскольку две ключевые партии отказались.

Переговоры по формированию нового правительства в Нидерландах откладываются, поскольку с набравшей более всего голосов ультраправой партией Герта Вилдерса отказываются вступать в коалицию другие политические силы. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства, две ключевые политсилы — "Народная партия за свободу и демократию" и "Новый общественный договор" — отказываются формировать новое правительство.

Дилан Йешилгеза-Зегериуса, новый лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) уходящего премьер-министра Марка Рютте, заявила, что не присоединится к коалиции, возглавляемой Вилдерсом, но предложит ей поддержку в парламенте.

Питер Омцигт, лидер другого потенциального партнера по коалиции, "Нового общественного договора" (NSC), сказал переговорщику "Партии свободы" Рональду Пластерку, что он еще не готов обсуждать формирование коалиции с Вилдерсом.

Ранее лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс допустил возможность формирования правительства меньшинства.

Ожидалось, по информации AP, что Рональд Пластерк, бывший правительственный министр от левоцентристской Лейбористской партии, представит свой доклад о возможных формированиях в начале следующей недели, перед дебатами 7 декабря в нижней палате парламента. Однако, как пишет агентство, в письме президенту нижней палаты Вере Бергкамп он сказал, что все-таки надеется сделать это.

Выборы в Нидерландах

В конце ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступает против миграции и хочет прекратить оказывать Украине военную помощь. Кроме того, он известен своими радикальными антиисламскими высказываниями, хотя еще до выборов Вилдерс заявил, что его давний план по "деисламизации" Нидерландов в настоящее время не является приоритетом.

Согласно официальным результатам, подтвержденным в пятницу, 1 декабря, партия Вилдерса получила 37 мест в 150-местной нижней палате на выборах, одержав явную победу. Альянс левоцентристской Лейбористской партии и левых зеленых занял второе место с 25-ю местами, за ним следуют VVD с 24-ю и NSC с 20-ю местами. Гражданское движение фермеров получило семь мест.

Напомним, в президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей. 20 ноября его поздравил с этим в соцсети X (ранее — Twitter) президентУкраины Владимир Зеленский.