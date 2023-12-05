Мог подделать разрешение: Офис генпрокурора заинтересовался нардепом из ОПЗЖ, ездившего за границу

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что действующего народного депутата 9 созыва подозревают в служебном подлоге. СМИ указывают, что может идти речь о Виталии Борте из ОПЗЖ.

Народный депутат от запрещенной в Украине политической силы ОПЗЖ во время войны несколько раз путешествовал за границу в разные страны ЕС. В Офисе генерального прокурора начали досудебное расследование, подозревая, что нардеп мог подделать документы. О ситуации с народным избранником говорится в заметке пресс-службы ведомства.

В заметке указано, что стало известно о двух выездах, которые произошли в апреле и июле 2023 года. Зарубежные путешествия политика продолжались дольше, чем было указано в официальных командировках, которые оформил нардеп, чтобы пересечь границу. Имя политика не назвали. Только отметили, что это депутат 9 созыва Верховной Рады Украины.

Против нардепа открыли производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса — служебный подлог. Если вину подозреваемого признает суд, то может наказать: либо присудит штраф от 34 тыс. до 68 тыс. грн, либо ограничит свободу на срок до трех лет.

Согласно информации портала "Радио Свобода", Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата от партии ОПЗЖ Виталия Борта. Журналисты портала утверждают, что об этом узнали от неназванных источников в Государственном бюро расследований (ГБР). В Генпрокуратуре пока не подтвердили эту информацию.

Дело против нардепа — детали

Отметим, в октябре 2023 года проект "Схемы" портала "Радио Свобода" опубликовал результаты расследования в отношении депутата Виталия Борта. Журналисты заподозрили, что мужчина несколько раз путешествовал в оккупированный россиянами Крым. Это произошло в 2014 году, после аннексии. Его отец платит налоги в России, а мать получила российский паспорт, проживая в Алуште.

4 декабря журналисты обнародовали результаты еще одного расследования, в котором выяснили, что Борта выезжал за пределы Украины, официально имея командировку на 3-5 дней. Зато каждый раз пробыл за границей около месяца. Во время выезда политик встречался с парламентарием из Венгрии Лоринцом Ночо — соратником премьер-министра Виктора Орбана, который отрицает против поддержки Украины.

В отчете, который получили журналисты, указано, что целью общения был разговор о претензиях этой страны к венграм, проживающим на Закарпатье. В то же время расследователи установили, что народный избранник за время "командировки" побывал в ряде других стран: "в Турции, США, Австрии, Германии, Италии, Франции" — говорится в статье.

Когда Виталий Борта был за границей, превысив срок командировки Фото: Радіо Свобода

Виталий Борт — 51-летний украинский политик, которого пять раз избирали в парламент: от партии ОПЗЖ — в Раду 9 созыва, как самовыдвиженец — в Раду 8 созыва, от "Партии регионов" — в Советы 5, 6, 7 созыва. На портале ОО "Рух ЧЕСНО" указано, что он участвовал в съезде городских депутатов в Макеевке Донецкой области в январе 2014 года, на котором поддержали референдум о "самоопределении".

Отметим, в сентябре другой депутат от ОПЗЖ попал в поле зрения правоохранителей: подозрение получил Нестор Шуфрич по делу о госизмене. В декабре стало известно о решении очередного народного избранника сложить полномочия: из Рады ушел самовыдвиженец Дмитрий Шпенов.