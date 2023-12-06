Партия Орбана подала резолюцию в парламент против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Политики провластной партии Венгрии призвали лидеров ЕС сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство нашего государства повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза.

Парламент Венгрии может рассмотреть резолюцию, которую подали представители партии премьера-министра Виктора Орбана "Фидес". Подробности сообщило Reuters.

В ней говорится о том, что политика расширения Евросоюза "должна оставаться объективным процессом. Это касается норм "основанных на правилах и результатах".

Авторы документа отметили, что начало переговоров о членстве нашего государства должно основываться на консенсусе между странами-членами ЕС.

"Условия для этого сегодня отсутствуют", — говорится в сообщении.

В резолюции сказано, что лидеры ЕС должны сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство нашего государства повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза. Такими преимуществами, как заявили депутаты, пользуются более бедные страны ЕС, включая Венгрию.

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает".

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.