За закрытыми дверями. Что привезет в Украину Зеленский после переговоров с Байденом

В Конгрессе США до сих пор есть двухпартийное понимание необходимости поддержки Украины в борьбе с российским вторжением, но нет консенсуса по ее финансированию. Фокус узнавал, о чем мог договориться президент Зеленский во время своего визита в Вашингтон.

Президент Владимир Зеленский завершил рабочую поездку в США. Приглашение посетить Вашингтон президент получил лично от лидера США Джо Байдена. В то время Зеленский уже находился в Аргентине, на инаугурации новоизбранного президента стран Хавьера Милея. По сообщению пресс-службы Белого дома, Байден пригласил Зеленского, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России. Также отмечалось, что лидеры должны были обсудить насущные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент.

Следует отметить, что это уже третий визит Зеленского в США за время его президентства. Если в прошлом году украинскому лидеру стоя аплодировал весь Конгресс, то в этом году встреча состоялась за закрытыми дверями. Не было также много внимания от СМИ и торжественных мероприятий. Сейчас главной темой между Украиной и США является вопрос выделения финансирования для военной поддержки на 2024 год. Бюджет до сих пор находится в Конгрессе, который не может принять решение из-за отсутствия консенсуса между республиканцами и демократами. Как результат, в Администрации Байдена закончились средства для дальнейшей поддержки, пакет на 200 миллионов долларов военной помощи, о котором объявили недавно, может быть последним.

Собственно, визит Зеленского ситуацию не изменил. По словам Байдена, в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы. Вопрос границы с Мексикой является одной из причин того, что республиканцы не хотят голосовать за выделение финансирования для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Наконец, по заявлениям сенаторов от демократов, они готовы на выделение больших средств на мексиканскую границу, но республиканцы уже требуют фундаментальной реформы в отношении мигрантов без документов, которые просят политического убежища.

В декабре 2022 года Конгресс США приветствовал Зеленского аплодисментами стоя Фото: Скриншот

По информации Atlantic Council встреча Зеленского с Конгрессом имела неоднозначные последствия, но к положительному результату для Украины пока не привела.

"Помощь Украине была опасно привязана к политике на границе США и теперь оказалась в центре внутренних дебатов, не связанных с войной. Не похоже, что Зеленский своим визитом изменил эту динамику, и он разумно избежал прямого разговора о границе. Лидеры Конгресса и Белый дом должны найти выход из этой ситуации — и как можно быстрее", — сказал заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мегид Шелби.

По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, все-таки политизированность темы украинской помощи в Конгрессе США оказалась гораздо выше.

"К сожалению, все сохранилось и мы до сих пор не можем выйти из этого замкнутого круга, когда все похоже на уступки, в начале продуктивных переговоров, а потом трамписты снова ломают всю систему и начинают гнуть свою линию просто для того, чтобы получить еще больше возможности влиять на ситуацию", — отмечает Фокусу Краев.

Почему Конгресс не хочет голосовать за украинский вопрос

В то же время президент Зеленский отметил, что переговоры с Байденом были важными. Он поблагодарил американского лидера и всех американцев, "которые ценят свободу. По результатам этих встреч Зеленский очертил планы на 2024 год — усиление ПВО, паритет в контроле за воздушным пространством, совместное производство вооружений и защита людей. О военных планах ничего не говорится. Однако по информации американских СМИ, в Вашингтоне уже начали подготовку к новой стратегии для войны в Украине. Речь идет об усилении военных консультаций. Для этих целей в Украину уже прибыл генерал-лейтенант Антонио Агуто. Также ожидается, что новая стратегия будет отработана во время учений в немецком Висбадене.

По информации западных СМИ, генерал Агуто уже прибыл в Украину для подготовки новой стратегии войны Фото: facebook.com/CinCAFU

Политолог Максим Джигун отмечает, что вопрос голосования за пакет помощи Украине заключается исключительно во внутриполитических американских распрях. Демократы уже соглашаются на определенные компромиссы и с республиканцами, для того, чтобы увеличить финансирование, строительства стены, или изменения правил обращения с нелегальными мигрантами. Но, тем не менее, республиканцы хотят выжать ситуации максимального медийного эффекта.

"Мы видим, что параллельно республиканцы в Палате представителей снова поднимают вопрос об импичменте Байдену. Который по первым показаниям, по сбору информаций, по досудебному следствию показывает, что в принципе нет никаких оснований, полноценно привлекать Байдена к такому уровню ответственности. Но так или иначе идея того, что Украина получит помощь сохранилась. Я не думаю, что визит серьезно помог эту идею сохранить, он действительно поддержал ее на-гора, он действительно информационной закрепил. И мы видим, что теперь весь вопрос просто за компромиссом, и между Белым домом, и между Конгрессом. Успеют ли по этому компромиссу до Рождества сейчас уже есть сомнения. Конечно, у нас еще есть следующая неделя, когда еще возможно провести это голосование", — говорит Фокусу Краев.

Здесь нужно заметить, что голосование можно будет провести и после нового года, правда, с определенными бюрократическими сложностями.

О чем еще говорили Зеленский с Байденом

Во время совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского в очередной раз был поднят вопрос вступления Украины в НАТО. Напомним, американский президент последовательно и сдержанно относится к идее этой интеграции. Собственно, так произошло и на этот раз. На вопрос журналисты относительно этих перспектив, Байден ответил: "И НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и все условия будут выполнены. А сейчас мы хотим быть уверены, что они выиграют войну".

Напомним, по результатам саммита НАТО в Вильнюсе 2023 года именно лидеры США и Германии не поддержали идею предоставить Украине приглашение к членству. Этот документ заменили обещанными гарантиями безопасности от стран G7 и создание Совета Украина-НАТО.

По словам Джигуна, эта тема также обсуждалась на встрече Зеленского с американскими политиками. Соединенные Штаты вместе с Германией являются двумя странами, которые очень скептически относятся к быстрому присоединению Украины к Северному Атлантическому альянсу. Это видно по публичной риторике о переговорах на уровне НАТО и которые происходят внутри. США опасается, что быстрое вступление Украины может спровоцировать действия России, и она может повести себя не так, как это прогнозируют американские спецслужбы и аналитические центры.

В июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе, Украина ожидала получить приглашение на вступление в Альянс Фото: Офис президента

"Байден хочет иметь предсказанные события и понимать, что Украина действительно одержит победу на поле боя. На самом деле для нас это неплохой вывод со стороны президента. Если мы будем получать достаточное количество оружия, финансирования, экспертной поддержки, технической помощи со стороны стран НАТО, мы будем де факто интегрированными в систему Альянса. Поэтому вопрос нашего членства станет формальным. Однако, для начала нам необходимо вернуть территории. Соответственно, со слов Байдена, мы можем понять, что там предложения о вступлении в НАТО частями сейчас не стоит на повестке дня, и вряд ли стоит к этому варианту склоняться", — рассказывает он Фокусу.

Эксперт предполагает, что на переговорах Зеленского с Байденом речь шла о стратегических вопросах среднесрочной перспективы, а не ближайших недели, ближайшего года.

"Я думаю, что американцы сейчас дали Украине свободу действий, свободу принятия решений, по поводу того, что считать окончанием войны. Но не надо рассчитывать на то, что Америка поможет нам отвоевывать все территории, колоссальными поставками оружия, которые радикально увеличится в следующем году. Зеленский был осторожнее во время этой встречи в высказываниях по поводу украинских наступательных действий, он заявил, что ключевая задача получить паритет сил в воздухе и сохранить наши позиции", — говорит Джигун.

Он также отмечает, что изменилась риторика западных партнеров Украины. Если раньше они заявляли о том, что будут с Украиной до победы, то сейчас акцентируют, что будут стоять с Украиной, сколько нужно.