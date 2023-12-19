"Не место в ЕС": Эрдоган после встречи с Орбаном будет тормозить вступление Украины, — Reuters

Во время пребывания в Венгрии лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает этого шанса, чем Киев.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил "политическую зависть" Украине из-за положительного решения на саммите ЕС в Брюсселе относительно переговоров о вступлении в союз, однако заявил, что там поступят с Украиной и Молдовой так же, как и с Анкарой, "затормозив" их заявки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Эрдогана после визита в Венгрию.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, и они тоже будут в тупике. Ни одна из этих стран не является Турцией", — заявил Эрдоган журналистам.

По его словам, неправильно, что Анкара "годами ждет" положительного решения по вступлению в ЕС.

"Неправильно, что Турция, которая более готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет у дверей из-за политических препятствий", — сказал он.

По мнению Эрдогана, стратегически и экономически Турция имеет больший потенциал, поэтому уже давно завоевала свое право "быть в ЕС".

"ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", — сказал он.

Турция и вступление в ЕС: что известно

Турецкая Республика вела переговоры о вступлении в Европейский Союз в качестве государства-члена после того, как 14 апреля 1987 года подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, предшественника ЕС. Это одна из семи нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС вместе с Албанией, Сербией, Молдовой, Северной Македонией, Черногорией и Украиной.

Пока заявка Турции в ЕС остается "замороженной". Беспокойство блока обусловлено несколькими причинами: "плохой" ситуацией в стране с правами человека, вопросами относительно региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье, а также вопросом Кипра.

Отметим, что Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который является ярым оппонентом идеи вступления Украины в ЕС.

На переговорах в Брюсселе по этому поводу он ясно раскрыл свои намерения. Хотя канцлер Германии Олаф Шольц в определенный момент выманил его из кабинета переговоров "на кофе" в разгар дискуссии по Украине (об этом заявляли СМИ после саммита), и по итогу, Орбан пропустил голосование лидеров ЕС, — позже в социальных сетях он раскритиковал это решение.

Также на саммите ЕС Орбан ветировал 50 млрд евро поддержки для Украины. Сейчас в Евросоюзе уже придумали, как "подрезать ему хвост" из-за этого.

Венгерские оппозиционеры тем временем устроили акцию протеста возле офиса Орбана. Политики облили забор красной краской и осудили контакт правительства с Россией.