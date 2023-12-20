Снова отложили: Украина не получит в 2023 году помощь от США

Журналисты Reuters объяснили, что достижение соглашения между республиканцами и демократами в Сенате США вовсе не гарантирует военную помощь Украине. С этим должны согласиться еще и нижняя палата Конгресса.

19 декабря представители Республиканской и Демократической партий в Сенате заявили, что голосование о выделении денег Украине состоится не раньше января 2024 года. При этом республиканцы утверждают, что за затягивание решения ответственны их оппоненты-демократы. О ситуации с военной помощью говорится в статье агентства Reuters.

Заявление обнародовали лидеры обеих партий в верхней палате Конгресса США, пояснили в Reuters. По их словам, конгрессмены продолжат переговоры во время рождественских и январских каникул, и будут работать "очень усердно". В совместном заявлении парламентарии рассказали об "обнадеживающем прогрессе" и "противоречивых вопросах".

Журналисты процитировали слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера, который заверил, что ожидает решения сразу после возвращения конгрессменов к работе.

"Наши переговорщики будут работать очень, очень усердно в течение периода декабрьских и январских каникул, и наша цель — сделать что-то, как только мы вернемся".

Между тем Джон Тун, второй человек республиканцев в Сенате, возложил на демократов ответственность за затягивание голосования.

"Демократы довели время до того момента, когда добиться существенного соглашения о безопасности границы до Рождества невозможно", — Reuters процитировало слова политика.

В статье Reuters также прогнозируют проблемы, которые появятся в январе. Во-первых, даже если в Сенате будет какое-то решение, не факт, что его поддержат в Палате представителей, где республиканцы заблокировали все предыдущие попытки поддержать Украину. Во-вторых, с января 2024 года начнется выдвижение кандидата в президенты от Республиканской партии и это повлияет на решение о военной помощи и работу правительства США.

Военная помощь США — детали

Отметим, президент США Джо Байден осенью 2023 года предложил Конгрессу утвердить выделение пакета по безопасности размером более 100 млрд долл. Из этой суммы около 60 млрд долл. составляла помощь Украине, остальное — помощь Израилю, Тайваню, миграционные вопросы. Палата представителей Конгресса США несколько раз проваливала голосование за этот пакет под разными предлогами. Сейчас идут переговоры по миграционным проблемам: республиканцы и демократы не могут договориться, как будет выглядеть "Стена" с Мексикой.

В декабре 2023 года США посетил президент Украины Владимир Зеленский, который объяснил американским парламентариям важность голосования: оно поможет выстоять в войне с Россией.

Об этом же говорил президент Джо Байден. По его словам, если американцы не поддержат Украину и дадут возможность выиграть президенту РФ Владимиру Путину, то впоследствии им придется самостоятельно вступить в боевые действия.

Напоминаем, суд в американском штате Колорадо запретил Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Тем временем американское правительство обратилось к Японии: планирует приобрести там новые ракеты для ЗРК Patriot.