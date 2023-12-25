"Он начинает понимать": военные подталкивают Зеленского к переговорам, — Лукашенко (видео)

По мнению Лукашенко, если украинский президент не воспользуется шансом на переговоры, то страну постигнет крах. Поэтому сейчас Зеленский якобы находится под большим давлением командования.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский "начинает понимать" необходимость политического решения войны в Украине. Об этом он 25 декабря заявил во время визита в Санкт-Петербург, сообщает приближенное к Лукашенко медиа "Пул Первого".

Лукашенко заявил журналистам, что внимательно следил за недавней пресс-конференцией Зеленского и увидел в его поведении готовность к компромиссу.

"Думаю, что [сейчас] самый шанс – будем с ними [украинцами] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко не уточнил, какие именно уступки он ожидает от Украины.

Что сказал Зеленский на пресс-конференции

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Глава государства заявил, что Вооруженные силы России не достигли успехов на поле боя в Украине. Кроме того, украинский лидер заявил, что не видит от России готовности к переговорам.

Также Зеленский впервые прокомментировал слухи о конфликте с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Президент заявил, что у него рабочие отношения с главкомом.