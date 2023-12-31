Эмоции в обмен на оружие: успехи и проблемы украинских дипломатов в 2023 году

Украинская дипломатия образца 2023 года была ориентирована на эмоциональную составляющую — важно было показать, какие преступления РФ совершает на территории Украины, чтобы получить необходимую помощь.

Весь 2023 год украинские дипломаты пытались сбить усталость мира от войны России против Украины и добиться увеличения поддержки — финансовой, гуманитарной и военной. Работали, иногда нестандартно, не только на западном направлении, но и со странами Глобального Юга. Фокус узнавал, как Украине удалось не позволить Западу потерять интерес к Украине и привлечь внимание страны Персидского залива и Африки.

"Мы не всегда были дипломатичными, наверное, мы часто действовали неклассически и неожиданно, даже нетерпеливо, но мы сделали за этот год вещи, которые в начале года казались почти недостижимыми", — сказал президент Владимир Зеленский, подытоживая дипломатический 2023 год.

Открытые двери в ЕС

14 декабря 2023 года лидеры Европейского Союза объявили, что они решились на важный политический шаг — начало переговоров о вступлении Украины в содружество. "Для всех, кто борется за наши ценности. Для всех, кто смотрит на Европу как на маяк надежды. Мы выполнили свои обещания. Мы творили историю. Теперь мы вместе будем писать будущее", — сказала президент Европарламента Роберта Мацола.

Историческое решение прозвучало несмотря на усилия РФ помешать этому процессу, в частности, через глав правительств Венгрии и Словакии, Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые пытались затормозить украинскую евроинтеграцию. В конце концов Орбану при голосовании пришлось выйти "на кофе", чтобы не поддерживать это решение и не нарушать консенсус.

В 2023 году министр Кулеба объявил усиление сотрудничества со странами Африки Фото: Скриншот

"Это стало возможным потому, что у ЕС появилась готовность и понимание, что Украина — европейская страна, что она разделяет те же ценности, готова за эти ценности воевать и нести большие потери. И этот результат принадлежит не только отдельным украинским политикам, которые прилагали усилия весь год к евроинтеграции, выполнению требований, но и всему украинскому обществу. Также это результат российской агрессии, которая изменила отношение и сознание наших партнеров", — сказал Фокусу заместитель председателя правления Института стратегических черноморских исследований Александр Хара.

Сейчас все ждут марта 2024 года. Тогда запланирована так называемая "межправительственная конференция", во время которой должна появиться переговорная рамка и принять ряд других технических решений. Впрочем, говорить о собственно вступлении Украины в ЕС пока слишком рано — президент Европейского Совета Шарль Мишель едва ли не впервые очертил временные рамки — реально это может произойти до 2030 года. Именно тогда можно ожидать новую волну расширения ЕС.

В НАТО пока Украине пока не рады

Если относительно членства в ЕС Украина имеет конкретные обозримые перспективы, то история Украина-НАТО сложнее. Европейские и американские чиновники хотя и говорят, что место Украины в НАТО, но членство в Альянсе во время войны невозможно. Даже если говорим о подконтрольных Правительству Украины территориях.

Именно об этом шла речь во время саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе. Украина ожидала получить политическое приглашение на вступление в Альянс, однако этого не произошло. Этот вопрос был решен еще до начала встречи руководителей государств. В финальном коммюнике лидеры НАТО отметили, что смогут пригласить Украину вступить в НАТО, когда государства-члены Альянса согласятся и будут выполнены условия.

На саммите НАТО в Вильнюсе прозвучали положительные моменты для Украины Фото: Скриншот из Telegram

Однако в Вильнюсе прозвучали и положительные моменты. Во-первых, для Украины отменили, по примеру Финляндии и Швеции, План действий по членству, который был ранее обязательным условием. Во-вторых, лидеры НАТО создали Годовую национальную программу. То есть Украина все-таки получила перечень реформ и временные рамки для их внедрения.

Следующий, юбилейный саммит НАТО, состоится в Вашингтоне уже в июле 2024 года. Однако хороших новостей оттуда для Украины не стоит ждать. Пока стороны договорились развивать внеблоковые отношения и создавать новую архитектуру гарантий безопасности в рамках вильнюсской декларации "Группы семи".

С любовью из Белого дома

"Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку США", — заявил Владимир Зеленский.

Всего в течение 2023 года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. Это самый большой объем помощи Украине среди всех иностранных партнеров.

"Я бы высоко оценил усилия Украины в направлении США, потому что было много сделано, чтобы удержать внимание ключевых лиц администрации, в частности госсекретаря Энтони Блинкена это однозначно влияло и влияет на процесс принятия решений именно внутри администрации", — говорит председатель ОО "Институт американистики" и аналитик "Интерньюз-Украина" Фарапонов Владислав.

Сейчас эксперты отмечают, что Украина в этом году, в отличие от 2022-го, почувствовала, насколько трудно можно мотивировать американских политиков помочь Украине. Сейчас никто не сомневается, что помощь от США в 2024 году сохранится, но для ее получения придется прилагать больше усилий. И прежде всего из-за того, что США зашли в предвыборный процесс, где любые шаги будут иметь яркий политический оттенок.

Глобальный Юг: пока не все на стороне Украины

География внешней политики расширялась. В частности, за счет концентрации на Глобальном юге.

"Мы увидели, что репрезентативность Украины выросла, мы увидели планы об открытии новых посольств, создание латиноамериканской стратегии. И в принципе это была та работа, которая потом помогла инициативе Офиса президента при подготовке к "Саммиту мира" стать в чем-то успешной. Как минимум в том, что она привлекла Глобальный юг и частично Китай. Это показало, что Украина может быть интересна не только западным партнерам, но и более широкому кругу стейкхолдеров", — говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Краев Александр.

В частности, Украина вела активные переговоры с Катаром, пытаясь привлечь эту страну к разговору с РФ.

"Украина, возможно впервые в своей истории, уделяла столько внимания Глобальному Югу. Были и визиты и встречи, и в Африку и на Ближний Восток", — говорит и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, — Я не могу сказать, что все эти контакты были результативными, но они точно не навредили. И это заслуга как МИДа, так и Офиса президента, которые были вовлечены в процессы".

Политолог, конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица при этом замечает, что, несмотря на то, в 2023 году министр Кулеба объявил усиление сотрудничества со странами Африки, пока большинство их не нашей стороне. "В большей степени они с Россией и Китаем", — замечает он.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса привозил в 2023 году в Киев свое видение мира для Украины от стран Глобального Юга Фото: Из открытых источников

Как неудачную, Семиволос вспоминает ситуацию с попыткой президента Зеленского посетить Израиль после событий 7 октября и нападения ХАМАС. "Реакция Украины не была достаточно адекватной. Сначала прозвучало заявление президента. Не знаю, насколько это выступление было согласовано вместе с МИД, но оно не выглядело как сбалансированное. И это привело к определенным негативным последствиям. Часть арабских стран расценила его как полную и всестороннюю поддержку Израиля. Это чувствительная тема в которой надо быть очень осторожным, а МИД в своей деятельности смог вырулить из этой ситуации. Правда, через 10 дней после начала конфликта они все-таки обнародовали позицию министерства, которая была сбалансирована. Там упоминалось и право Израиля на самооборону, осуждались действия ХАМАСа, вместе с тем, отмечалось, что необходимо выполнить все резолюции", — говорит он.

Впоследствии, как отмечает эксперт, голосование на Генассамблее также показало, что баланс сохраняется — Украина остается верной и преданной своей политике в отношении Ближнего Востока, которая пока только формируется.

"Отношения со странами Глобального Юга — чувствительная тема. Очень часто Украину сравнивают, в частности, как пример двойных стандартов, мол, там оккупация и здесь оккупация. К российской оккупации относятся одним образом, а к израильской — другим. Это предмет политических спекуляций и дискуссий и поэтому все внимательно следят за тем, быть более осторожным и избегать экспромтов", — добавляет директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Оружие, санкции и кадры

Эксперты отмечают, что за год в Украину приезжали все высшие должностные лица ЕС и США — президенты, главные дипломаты, министры обороны. И это также хороший знак того, что Украина была в центре внимания лидеров государств и попадала на первые полосы мировых медиа.

"Украина находится в состоянии войны и глобального противостояния. Поэтому сегодня украинская дипломатия стала фактически военной дипломатией, — продолжает директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, — Украинские дипломаты работали, чтобы способствовать поставке Украине оружия. И это удалось. А также для усиления санкций. И мы видим, что хоть и с большим трудом, но санкции усиливаются и принимаются новые Европейским союзом. В меньшей степени США, но этот процесс идет и это направление работает".

Из того, что было недоработано, так это реформа по поиску дипломатических кадров, в частности послов, в страны, в которые Украина давно никого не можем назначить. Среди них Великобритания, Бельгия и Чехия.

Распределение ролей: между МИД и Офисом президента

Эксперты отмечают, что в 2023 году внешней политикой занимается преимущественно Офис президента, а МИД играло второстепенную роль.

"В условиях полномасштабной агрессии и в условиях военного положения было очень трудно работать, потому что вопросы внешней политики, как и обороны были почти полностью сконцентрированы в руках президента и его офиса, — комментирует Александр Краев, — Многое из того, что мог бы выполнять министр иностранных дел, на себя перебирал Офис президента. Иногда легально, иногда не совсем, но в той или иной форме определенные вопросы были забраны у господина Дмитрия Кулебы и переданы на ответственность совсем других людей. Мы много слышали, что МИД обвиняют, причем не только в Украине, в том, что оно работает как дополнительный офис для президента, оно не имеет собственной повестки дня". При этом Краев отмечает: ссылаясь на военное положение это может показаться логичным, но на самом деле, хотелось бы видеть больше собственной активности, направлений работы.

"МИД и сам министр в 2023 году больше выполняют церемониальную роль. В 2022 году мы видели мощную и эффективную работу министра по мобилизации международной поддержки Украины в отпоре агрессии РФ. Сейчас мы видим на внешнеполитическом направлении совсем другую фигуру — глава Офиса президента Андрей Ермак", — считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Гончар Михаил.

Офис президента Украины взял на себя значительную часть работы по дипломатическому направлению Фото: Радио Свобода

Однако Гончар отмечает, что подобная ситуация для Украины не нова. Поскольку по Конституции внешней политикой должен заниматься президент, каждый из них трактует это требование по-своему. "При предыдущем президенте Петре Порошенко, министр иностранных дел был, скорее, его помощником по вопросам внешней политики и международных отношений. Но у Порошенко был соответствующий опыт, у Зеленского и его главы офиса такого опыта нет", — добавляет он.

В целом можно сказать, что украинская дипломатия образца 2023 года была ориентирована на эмоциональную составляющую — важно было показать, какие преступления РФ совершает на территории Украины, чтобы получить необходимую помощь. Но в следующем стоит приготовиться к тому, что эмоции, которые давали результат, могут не подействовать, тогда придется возвращаться к традиционным переговорам.