"Делает все возможное": в США отреагировали на заявления Путина о переговорах

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, российский президент не ведет себя как человек, который готов вести переговоры, а пытается "поставить украинцев на колени".

В Белом доме считают, что заявления о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина к мирным переговорам не соответствуют действительности. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби во время брифинга 3 января.

Представитель Белого дома отметил, что несмотря на сообщения в прессе о якобы желании Владимира Путина вести переговоры, российский президент не ведет себя как человек, который готов к диалогу.

Джон Кирби указал на то, что за последние несколько дней ВС РФ наносили по Украине удары ракетами и дронами, целясь не только по военным объектам. По его словам, оккупанты пытаются атаковать инфраструктуру, чтобы использовать зиму в качестве оружия.

"Он (Владимир Путин ред.) делает все возможное, чтобы попытаться поставить украинцев на колени, поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование, выдвинутый президентом, был принят" — сказал Кирби.

Чиновник также отметил, что перед Новым годом США передали Украине пакет военной помощи, однако для дальнейшей помощи Киеву необходимо одобрение Конгресса.

Напомним, 2 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидации президента РФ Владимира Путина недостаточно для старта переговоров между Украиной и Россией. Он также отметил, что российская оппозиция не влияет ни на какие процессы внутри РФ.

Ранее, 30 декабря, аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей и не заинтересована в честных переговорах с Украиной.