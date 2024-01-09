Венгрия выдвинула требование для снятия вето на помощь Украине, – Politico

По мнению журналистов, инициатива Венгрии показывает, что давление европейских дипломатов на Виктора Орбана дало свои плоды. При этом некоторые дипломаты в ЕС настроены к идее Будапешта скептически.

Венгрия может разблокировать помощь Европейского союза для Украины в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование ежегодно будет пересматриваться. Об этом пишет Politico 9 января, ссылаясь на трех дипломатов ЕС.

Сообщается, что давление европейских лидеров на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе финансирования Киева, возможно, начинает приносить плоды. По словам дипломатов Будапешт дал понять, что вето может быть снято, если Европейский совет единогласно согласиться пересматривать финансирование каждый год.

Как отмечают журналисты, такое решение позволило бы главе венгерского правительства каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины, либо же получать уступки от Брюсселя за отказ от блокирования пакетов помощи Киеву.

Источники издания сообщили, что Венгрия выдвинула эту инициативу во время встречи 27 экспертов ЕС по бюджету в пятницу, а также в письменном документе для председательства Бельгийского Совета.

Авторы статьи отметили что, что Будапешт уже не впервые выдвигает эту идею. По их словам, подобное предложение демонстрирует отклонение Виктора Орбана от своей предыдущей риторики, когда он выступал против любой помощи из бюджета ЕС для Украины.

Один из дипломатов сказал в комментарии СМИ, что некоторые его коллеги в ЕС по-прежнему настроены скептически к упомянутой идее.

"MFF (семилетний бюджет ЕС) представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это из года в год", — заявил дипломат.

Напомним, 18 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета, а также голосование за выделение Украине помощи, так как блоку "нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию".

В свою очередь Виктор Орбан 21 декабря заявил, что страны ЕС могут оказать помощь Украине, несмотря на сопротивление со стороны правительства Венгрии. По словам венгерского премьера, для этого в ЕС могут заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.