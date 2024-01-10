О чем не говорят: когда власти нужно будет рассказать о потерях Сил обороны Украины

Предстоящая мобилизация 500 тысяч военнообязанных и отсутствие нормальной коммуникации власти по этому вопросу провоцируют политические спекуляции на теме военных потерь. Оппозиционные политики продвигают обществу мысль о необходимости откровенного разговора с властью. Фокус разбирался, нужно ли украинцам знать о своих потерях на войне с Россией.

Тема военных потерь со стороны Сил обороны Украины так или иначе появляется в украинских СМИ и социальных сетях. Она вызывает бурные обсуждения и дискуссии — или забывается, если на ней не акцентируют внимание. Первым источником такой информации являются западные авторитетные издания, для которых война в Украине — это лишь тема, которая генерирует информационные поводы и дает трафик. Через перепечатку эти цифры затем появляются в украинском информационном пространстве. В августе 2023 года издание The New York Times написало, что Украина потеряла 70 тыс. военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными, а потери российской стороны — 120 тыс. и 170-180 тыс. соответственно. Эта информация основывалась на инсайде от неназванных американских чиновников.

В ответ на публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что, вероятно, ее авторы не достаточно хорошо владеют темой, поскольку не могут сопоставить размеры украинской армии с ее потерями.

Авторитетное издание The Economist приводит свою цифру в 190 тыс. из них 70 тыс. — это безвозвратные потери, еще 120 — ранеными.

Каковы потери Украины на фронте

Как ни странно, но впервые цифра потерь Украины прозвучала именно от западного политика. В конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, по некоторым оценкам, было убито более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. украинских военных. Впоследствии пресс-служба Еврокомиссии отредактировала это сообщение и уточнила, что данные были использованы из открытых источников.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину военно-политическое руководство было куда открытее с населением. Уже на следующий день после вторжения Зеленский сообщил, что погибло 137 военных, в марте звучала цифра — 1300 военных, в следующем месяце — от 2,5 до 3 тысяч военных, а еще до 10 тысяч получили ранения. На конец года звучала цифра около десяти тысяч. Потом в вопрос коммуникации были внесены изменения, власть перестала комментировать эту тему. Даже было напомнено, что количество погибших и раненых украинских военнослужащих во время военного положения составляет государственную тайну. Аналогичная ситуация в РФ, где данные о потерях предоставляли только в начале вторжения, когда прятаться было некуда, а кадры с уничтожением колонн техники облетели все мировые СМИ.

Последний раз Зеленский говорил об украинских потерях в США, по его словам, они в пять раз меньше российских Фото: Getty Images

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишь однажды поднял эту тему во время визита в США в ноябре. Тогда глава государства заверил, что они в пять раз меньше, чем у противника. Однако это не обходит других политиков, которые активизировали эту тему на фоне мобилизации 500 тыс. военнообязанных и будущего нового закона о мобилизационных мероприятиях. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который, согласно публичной информации, проходил службу в батальоне территориальной обороны, а впоследствии был комиссован по состоянию здоровья, призвал власти рассказать правду о размерах потерь.

"Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если разделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы примерно поймем, что происходит на фронте. Убитыми и тяжело ранеными. И нужно людям сказать правду, я уверен: украинцы заслужили эту правду", — сказал Луценко в эфире телеканала "Прямой".

Стоит напомнить, что Луценко является давним соратником пятого президента Украины, а сейчас народного депутата Петра Порошенко.

Стоит ли говорить о потерях ВСУ

Информацию о потерях противника предоставляет в своей ежедневной сводке Генеральный штаб ВСУ. Такие же данные публикует российская сторона устами Игоря Конашенкова, который давно дискредитировал себя из-за масштабной лжи о количестве потерь и техники со стороны Украины. Чтобы как-то исправить ситуацию, к сводкам начали привлекать министра обороны Сергея Шойгу, правда, масштабы дезинформации меньше от этого не стали.

"Всем, кого интересует тема потерь, можно самостоятельно исследовать и выйти на эту цифру с помощью, так называемой "математики войны". Есть определенные соотношения потерь сторон при наступлении или обороне, имея ежедневные сводки по потерям российской армии, можно выйти на соответствующую цифру у нас", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Лесной.

Он считает, что сейчас украинское общество не готово к "взрослому разговору" и приводит в пример Израиль, где информация о потерях и ходе боевых действий не указывается.

Спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков стал символом фантастических побед и несуществующих достижений российской армии Фото: скрин видео

Вместе с тем, в начале третьего года полномасштабной войны с Россией существует необходимость нового диалога с населением, а не только положительных новостей из Единого телемарафона. Может сработать обратный эффект, когда люди начнут искать информацию в альтернативных источниках, которые, как правило, далеки от реальной ситуации.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко напоминает, что существуют общеисторические принципы — обо всех потерях говорить после окончания войны, иначе это лучший способ деморализации армии и общества. По его мнению, украинские политики начали забывать, что государственное должно быть выше партийного, а со стороны выглядит, что для отдельных политиков борьба с Зеленским стоит выше, чем война с Путиным.

"Если бы у нас были такие регулярные потери, о которых говорит Луценко, у нас бы уже давно не было армии. Действительно, можно предположить, что в отдельные периоды, например, боях за Бахмут или контрнаступлении на Юге, потери были большие, но не такие о которых говорят политики. Подобные заявления безответственные и вредные для государства и негативно влияют на общественное мнение", — отмечает Фокусу Фесенко.

Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман объясняет, что за два года войны в украинском обществе наблюдается много положительных реляций, о том, что она где-то далеко. Только недавние ракетные удары вернули гражданское население к реальности, что война все же идет. По его субъективному мнению, не секрет, что мы несем потери так же как и враг, но называть потери правильно и целесообразно.

"Это мое субъективное, личное мнение, что нужен откровенный разговор с обществом. Это наша война за независимость и существование, поэтому информация должна быть не о том, что мы скоро победим, а о реальном положении вещей. По моему мнению, надо открывать ситуацию с потерями, возможно это всколыхнет общество и изменит отношение к уклонистам. Не должно быть двусмысленного понимания и отношения — все кто может защищать с оружием, должны это делать", — говорит он Фокусу.

Украинское общество должно понять, что идет война за выживание и независимость, поэтому каждый кто может защищать свою землю с оружием, должен это делать Фото: УНИАН

По мнению Олега Лесного, официальная цифра потерь еще больше деморализует общество, а политики "растащат" ее для собственных целей и дискуссий о целесообразности ведения войны дальше. Так недалеко и до разговоров о необходимости примирения с РФ.

"Сейчас это моральная ответственность политиков, которые на теме мобилизации и потерь поднимают хайп, но не имеют и не дают никакой конкретики. Надо понять всем, что если враг нас захватит, то будет еще хуже и мобилизация будет также, только в другой строй", — отмечает эксперт.

В октябре 2023 года российское командование и правительство объявили о мобилизации мужского населения на оккупированных после 2014 года территориях. Большинство мобилизованных в том же году были переброшены для участия в боевых действиях.