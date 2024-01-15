"Намерения Путина очевидны": в ГУР объяснили, почему РФ говорит о готовности к переговорам

Риторика России относительно переговоров в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг, рассказал представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий заявил, что намерения российского президента Владимира Путина — это полная оккупация украинской территории. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Намерения Путина очевидны — это контроль над нашей территорией и ее полная оккупация", — сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что когда идут разговоры о том, что Российская Федерация готова к переговорам, то следует понимать, что условия врага не приемлемы для Украины. По словам Скибицкого, риторика Москвы относительно переговоров в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга.

В частности, о том, что якобы враг согласен остановиться и начать переговорный процесс. Однако любые переговоры дают время российским военным для восстановления потенциала, наращивания сил и создания стратегических резервов, чтобы продолжить агрессию против Украины, рассказал представитель ГУР.

"И это мы видим еще с 2014 года — ничего здесь не изменилось. Наша стратегическая цель одна — мы должны освободить все наши оккупированные территории", — добавил Вадим Скибицкий.

Напомним, 12 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что враг распространяет заявления о необходимости мирных переговоров с Украиной. В то же время продолжаются сообщения с различными угрозами.

2 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ могут начаться только после того, как российские военные покинут территорию Украины.