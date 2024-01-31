Проект будет разделен: что будет с помощью для Украины и укреплением границы США, — СМИ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что дальнейшие шаги пока не могут быть определены, ведь не опубликован текст будущего соглашения по безопасности южной границы.

Пакет по национальной безопасности США, который объединяет в себе помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также укрепление американской границы на юге, может быть разделен. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, о чем пишет издание Semafor.

Он также признал, что дальнейшие шаги пока не могут быть определены, ведь не опубликован текст будущего соглашения по безопасности границы. Пресс-секретарь Джонсона Радж Шах приуменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

"Тем не менее, эти замечания являются признаком того, что Джонсон считает, что более широкий пакет, который будет включать изменения в политике безопасности границ, согласованный Сенатом, окажется мертвым по прибытии в Палату представителей, и намечает путь вперед, исходя из этого предположения", — сказано в материале.

По словам журналистов, неясно, будет ли разделение пакета означать, что Палата представителей проведет отдельное голосование по всем частям, включая помощь Украине. Стоит отметить, что проведение отдельного голосования по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны конгрессменов правого толка, которые выступают против дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, 23 января сообщалось, что в США предупредили, что ближайшие месяцы станут критическими для Украины. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, т.к. боевые действия в ближайшие месяцы будут иметь ключевое значение для Киева.