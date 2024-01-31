Украинцы в РФ могут вспомнить о своей идентичности только в случае ее поражения, — эксперт

Эксперт заявил, что говорить о реальных перспективах практической реализации соответствующего указа президента пока трудно, однако можно собрать факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на российских территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ, в котором поручил правительству разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в частности на исторически населенных ими землях". Однако, те украинцы, которые сейчас проживают в России уже долгое время денационализированы и русифицированы. Об этом заявил кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко в материале Фокуса "Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы".

"Сейчас трудно определить, о каких именно украинцах идет речь на территории РФ, когда говорится о защите идентичности. Если верить их статистике, количество украинцев — менее миллиона. И абсолютное большинство из них в нынешних условиях настолько денационализировано и русифицировано, что вряд ли кто-то сможет объявить себя украинцем. Особенно в РФ сейчас это опасно", — объясняет он.

По словам Громенко, говорить о реальных перспективах практической реализации соответствующего указа Зеленского для украинцев в России пока трудно.

Однако он отметил, что единственное, о чем может идти речь — это о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях РФ, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях.

Громенко добавил, что для этого Кабмин может учредить центр документирования преступлений Российской Федерации против украинцев, проживающих на территории страны-врага.

"Этот указ направлен на то, чтобы фиксировать преступления против украинцев на территории России в историческом контексте, — объясняет Сергей Громенко, — Возможно потом, когда-то, из этого выйдет иск в международный суд, на основе этого указа. Тогда, когда будет развернута интенсивная коммуникация с другими порабощенными народами России".

Эксперт убеди, что вспомнить о национальной идентичности в РФ украинцы могут только в случае поражения России. По его словам, например, кубанские казаки не будут заявлять, что они украинцы, а будут развивать свою региональную кубанскую идентичность.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ. В нем, в частности, говорится, что Россия на протяжении веков систематически уничтожала и уничтожает национальную идентичность.

Ранее сообщалось, в России провели онлайн-референдум за независимость пяти республик и уже есть первые итоги.

Больше читайте в материале Фокуса"Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы"