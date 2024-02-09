Президент РФ заявил, что США после развала СССР проводили в отношении РФ политику "давления". Вашингтон якобы хочет утащить Украину в НАТО на зло Москве.

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая "денацификация" — это избавление от людей, которые поддерживают нацизм. Об этом глава Кремля рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский якобы поддерживает "нацизм" и людей, которые продвигают эту теорию. Российский политик уверен, что дело главы нацистской Германии Адольфа Гитлера "еще живет", а люди, которые уничтожали евреев еще живы.

Кроме того, в том же интервью Путин заявил, что Украина якобы поставила во главу угла своей идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. В то же самое время, он заявил, что никакой Украины не существовало до прихода большевиков ко власти в России.

По словам Путина, Украина после распада Советского Союза якобы "утащила с собой все, что получила с барского плеча" России. Более того, Штаты после 1991 года проводили в отношении РФ политику "давления". Глава Кремля заявил, что Вашингтон хочет "втянуть" Украины в НАТО на зло РФ. Сама же Россия, как выразился Путин, "добровольно" пошла на развал СССР.

Напомним, что Путин также заявил, что Украина якобы начала войну и отказалась от переговоров по указанию США. По словам главы Кремля, Россия пока не достигла своих целей по "денацификации" в войне против Украины, однако в конечном итоге все закончится "переговорами".