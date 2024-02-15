Зеленский едет к Макрону и Шольцу: в Офисе президента сообщили подробности визита

Глава государства примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч. Среди них — переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.

В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с лидерами этих государств — Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Офисе президента.

Лидеры Украины и Франции подпишут соглашение о безопасности между двумя странами, пишет французское издание L'Express со ссылкой на Елисейский дворец.

"Это соглашение вытекает из обязательств, взятых в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили администрации французского президента.

Уже в субботу, 18 февраля, Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Кроме того, у украинского президента запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов, добавили в Офисе президента.

О том, что Владимир Зеленский отправится в европейское турне 13 февраля писало The New York Times. По данным издания, кроме Берлина и Парижа, Зеленский посетит Лондон. Президент Украины будет настаивать на большей военной помощи Киеву.

В конце в начале февраля СМИ писали, что в Украину приедет президент Франции. Впрочем, 11 февраля стало известно, что Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину якобы из соображений безопасности.

Напомним, 9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встречался с президентом США Джо Байденом. Лидеры государств среди прочего обсудили поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ. Также Шольц имел переговоры с сенаторами как от Демократической, так и от Республиканской партий, во время которых призвал продолжать помогать Украине.