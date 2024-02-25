Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что президент России Владимир Путин не хочет переговоров и мира, вместо этого ему нужны "завоевания". А основанием для уступок в 2022 году был вывод подразделений ВС РФ с украинских территорий.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина была готова к уступкам на переговорах в Стамбуле (Турция) в марте 2022 года. Об этом сообщило издание BILD.

Она отметила, что нет того, кто бы не хотел, чтобы закончилась война.

"Мы делаем все возможное, чтобы эта надежда наконец осуществилась. В том числе поставляем оружие, чтобы Украина могла обороняться", — сказала Анналена Бербок.

По ее словам, тот, кто утверждает, что поставки оружия только затягивает войну, играет на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она отметила, что говорить, что якобы Запад мешает Украине вести переговоры — это ложь. Зато западные страны неустанно работают, чтобы в Украине снова воцарился мир.

"И это тоже факт: Украина вела переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года и была готова к уступкам. Конечно, основанием было то, что Россия выводит свои войска", — пояснила она.

Бербок отметила, что вместо вывода войск состоялась Буча, где людям завязывали руки и расстреливали перед их собственными домами, женщин насиловали, а детей вывозили в Россию. Зимой оккупанты бомбили украинские электростанции, чтобы люди жили в темноте и холоде.

Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин не хочет переговоров и мира, он хочет "завоеваний", о чем и сам говорит.

"И продолжая свою жестокую агрессивную войну за рубежом, Путин подавляет любое инакомыслие в России. Он оставил Алексея Навального умирать на глазах всего мира. А теперь он задерживает российских подростков, которые возлагают цветы в память о Навальном. Подростков, которые хотят того же, что и все в Украине: наконец-то снова жить в свободе и мире", — пояснила она.

Министерство иностранных дел Германии призывает Путина освободить украинских детей, вывести свои войска и остановить войну, после чего сможет наступить мир, а весь мир вздохнет с облегчением.

Напомним, 22 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна доказать другим, что не должна капитулировать в будущем, то есть вести переговоры на условиях России.

В тот же день в СМИ сообщили, что европейские дипломаты считают, что нужно подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные достижения в обмен на "гарантии безопасности" Запада и предоставление пути к членству в ЕС.