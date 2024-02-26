Байден против Джонсона: что мешает Украине получить военную помощь от США, — Politico

По словам журналистов, Белый дом проводит кампанию общественного давления, чтобы пристыдить Джонсона и заставить его провести голосование в Палате представителей.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон практически не контактируют друг с другом, что усугубляет ситуацию с выделением средств на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, у политиков не только десятки лет разницы в возрасте, но и разные взгляды на счет политической философии.

Источники рассказали изданию, что очень немногие из окружения Байдена имели контакты с республиканцем Джонсоном до того, как его назначили спикером Конгресса. Политики впервые встретились в конце октября 2023 года, а самый содержательный разговор между ними произошел по телефону в прошлом месяце.

В материале сказано, что Джонсон и Байден снова встретятся 27 февраля, когда лидеры Конгресса приедут в Белый дом для обсуждения финансирования.

"В вопросе финансирования Украины администрация Байдена проводит кампанию общественного давления, чтобы пристыдить Джонсона и заставить его провести голосование в зале заседаний", – отметили журналисты.

Издание пишет, что Белый дом имеет ограниченные возможности давления на Джонсона. Так, администрация Байдена может взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе. При этом Некоторые помощники в Западном крыле и члены консервативного фланга Джонсона предупредили, что вынесение вопроса о помощи Украине на рассмотрение Палаты представителей может спровоцировать попытку вытеснить его с поста спикера.

Отметим, 16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.

Позже 17 февраля в Конгрессе сказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине. Конгрессмен Майкл Маккол сказал, что спикер Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.