У Венгрии не должно быть общей границы с РФ, но Украина не сможет победить, — Орбан

Глава венгерского правительства сказал, что войну можно закончить только путем переговоров, которые следует начать как можно скорее. До окончания боевых действий стороны не должны обсуждать военных преступников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить в войне, однако его страна не должна иметь общую границу с Россией. Боевые действия можно закончить только переговорами. Об этом пишет издание Telex.

На совместном брифинге лидеров Чехии, Польши, Словакии и Венгрии после саммита "Вышеградской четверки" в Праге Орбан сказал, что между четырьмя странами было достигнуто согласие в том, что агрессия России является грубым нарушением международного права, а Украине следует помочь.

"В интересах Венгрии, и это самая важная задача национальной безопасности страны, не иметь общей границы с Россией", — сказал премьер-министр.

Сообщается, что во время разговора с журналистами, Орбан неоднократно возвращался к теме войны. Он говорил о стратегическом спокойствии и сказал, что через призму Венгрии становится ясно, что ни Россия, ни Украина не смогут выиграть войну.

По словам Орбана, войну можно закончить только путем переговоров, которые следует начать как можно скорее. Более того, политик считает, до окончания войны стороны не должны обсуждать военных преступников.

Ранее сообщалось, что на митинге в Праге осудили премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Орбана. Их прибытие сопровождалось протестами, где высказывались критические замечания относительно их позиции по войне России против Украины.

Также напомним, что Орбан призвал закрыть рынок ЕС для агропродукции из Украины. По словам премьер-министра Венгрии, к мнению европейских фермеров никто не прислушивается, они чувствуют, что "расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля".