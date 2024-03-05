Грозят тормозить законопроект о мобилизации: в Раде скандал из-за выезда нардепов за границу
По словам нардепа Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать за границу, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.
Ряд фракций в Верховной Раде пригрозили, что будут выносить на голосование любые поправки к закону о мобилизации, если им запретят выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко в Telegram.
"Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировки депутатов. В этой связи ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — говорится в публикации.
Алексей Гончаренко также отметил, что больше всего правок в законопроект внесли "Слуги народа". Представители партии, по его словам, отказались проводить заседание, поскольку нужно "готовить отчет перед американским Сенатом и поездку на передовую".
Первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк также сообщил, что заседание Верховной Рады, запланированное на 6-8 марта, отменили.
"Ну все… заседание на 6-8 марта парламента власти отменили… сейчас придумают какую-то причину, но реально — нет голосов", — говорится в публикации.
Он также сообщил, что нардепы работают над комплексным отчетом для Сената.
"Ну а реально: они же тех, кто голосовал за БЭБ, отпустили за границу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то по командировкам, кто-то другим путем. И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — отмечается в публикации.
По его словам, на 6-7 марта в парламенте собирались рассмотреть 48 законопроектов, многие из них важны в плане евроинтеграции Украины (флаг ЕС возле названия законодательных инициатив).
Но сейчас коалиция решила, что многие не вернулись из командировок, поэтому и не нужно собираться, добавил он.
Народный депутат Федор Вениславский в начале месяца заявил, что профильный комитет продолжает рассматривать законопроект о мобилизации, который предложили в Кабмине. По его словам, есть несколько сценариев, когда удастся закончить работу.
В документ внесли свыше 4 тысяч поправок, их необходимо рассмотреть и вынести по ним решения. Нардеп также отметил, что это рекордное количество с начала полномасштабного вторжения.
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