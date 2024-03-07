В Раде проголосовали за роспуск Запорожского облсовета: Федоров отреагировал (видео)

По словам начальника ОВА, за последние два года областной совет не принял ни одного решения в пользу общины Запорожской области.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 марта поддержал законопроект, предусматривающий роспуск Запорожского областного совета. Решение комитета прокомментировал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает "5 редакция".

По словам Федорова, на данный момент есть сотни вопросов, которые находятся в "подвешенном состоянии". Он отметил, что некоторые депутаты облсовета осуждены за коллаборацию, некоторые уехали из страны, а часть остались в регионе или отправились на фронт.

"Но если мы соберем все это вместе, то сегодня мы должны признать, что за последние два года областной совет не принял ни одного решения в пользу общины Запорожской области", — сказал Федоров.

Чиновник отметил, что на данный момент пять областных учреждений пребывают без директоров. По его словам, у многих директоров областных учреждений закончились контракты.

"Мы с вами знаем, что есть огромное количество релоцированных учреждений, которые выехали из временной оккупации, им нужно где-то размещаться, нужно передавать имущество, нужно понимать, что делать с коллективом. Есть большая проблема с пациентами. Поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать", — заключил глава ОВА.

Федоров также подчеркнул, что решение о роспуске Запорожского облсовета комитет принял единогласно.

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА. С 2020 года он занимал должность мэра Мелитополя, а в 11 марта 2022 года его похитили российские войска и держали в следственном изоляторе. Спустя пять дней чиновника обмяли на девятерых российских солдат.

Фокус также писал о том, что 19 февраля в СБУ сообщили о разоблачении на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и местного депутата. Злоумышленники хотели подкупить директора медучреждения.